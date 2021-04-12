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В РСТ спрогнозировали сроки открытия чартерного авиасообщения с Египтом

Вопрос зависит от ситуации с терроризмом и эпидситуации в стране.

12 апреля 2021, 21:54
<p>Фото © ТАСС/AP Photo/Maya Alleruzzo</p>

Фото © ТАСС/AP Photo/Maya Alleruzzo

Российские комиссии, посетившие крупные египетские аэропорты и объекты инфраструктуры, дали положительные заключения. Но пока ещё туда довольно опасно летать, предварительная дата открытия турпотоков — не позднее осени 2021 года. Об этом в беседе с радио "Комсомольская правда" рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

Он сообщил об инспекции аэропортов Шарм-эль-Шейха и Хургады, которая была проведена совместно с египетской стороной. Также он отметил, что посещены другие объекты местной инфраструктуры, но это не отменяет проблемы терроризма и эпидситуации в регионе.

"И безопасность террористическая, которая касается этого направления. Думаю, что уже тепло и горячо. Думаю, что [глава МИД РФ Сергей] Лавров прав, что в ближайшее время, думаю, что не позже осени. Все в ожидании, в ближайшие недели мы узнаем, когда, куда и кто. Ну и сегодня можно через Каир регулярными рейсами, тем более расширенная программа", — уточнил вице-президент РСТ.

Он рассказал, что наиболее популярными направлениями у россиян в настоящее время являются внутренние. В частности, черноморское побережье, Байкал, Карелия и Калининградская область. Среди зарубежных направлений самым популярным эксперт назвал Турцию.

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Напомним, что надежду на скорое возобновление рейсов из России на курорты Египта выразил глава МИД РФ Сергей Лавров. Он подчеркнул интерес россиян к местным туристическим местам и выделил взаимный интерес в данном вопросе.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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