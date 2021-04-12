В РСТ спрогнозировали сроки открытия чартерного авиасообщения с Египтом

Российские комиссии, посетившие крупные египетские аэропорты и объекты инфраструктуры, дали положительные заключения. Но пока ещё туда довольно опасно летать, предварительная дата открытия турпотоков — не позднее осени 2021 года. Об этом в беседе с радио "Комсомольская правда" рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

Он сообщил об инспекции аэропортов Шарм-эль-Шейха и Хургады, которая была проведена совместно с египетской стороной. Также он отметил, что посещены другие объекты местной инфраструктуры, но это не отменяет проблемы терроризма и эпидситуации в регионе.

"И безопасность террористическая, которая касается этого направления. Думаю, что уже тепло и горячо. Думаю, что [глава МИД РФ Сергей] Лавров прав, что в ближайшее время, думаю, что не позже осени. Все в ожидании, в ближайшие недели мы узнаем, когда, куда и кто. Ну и сегодня можно через Каир регулярными рейсами, тем более расширенная программа", — уточнил вице-президент РСТ.

Он рассказал, что наиболее популярными направлениями у россиян в настоящее время являются внутренние. В частности, черноморское побережье, Байкал, Карелия и Калининградская область. Среди зарубежных направлений самым популярным эксперт назвал Турцию.

Напомним, что надежду на скорое возобновление рейсов из России на курорты Египта выразил глава МИД РФ Сергей Лавров. Он подчеркнул интерес россиян к местным туристическим местам и выделил взаимный интерес в данном вопросе.

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