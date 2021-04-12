Семья из Москвы нарисовала портрет Гагарина на карте во время автопробега по стране

Семья из России нарисовала портрет Гагарина на карте во время автопробега по 24 областям. Видео предоставлено Лайфу

Семья Бочаровых из Москвы устроила автопробег в честь 60-летия первого полёта человека в космос. С помощью GPS-трекера на карте был создан портрет космонавта Юрия Гагарина с надписью "Поехали".

Отец, мать и сын Бочаровы выехали на машине из Москвы 6 марта, проехали 24 области и сделали рисунок более чем 10 тысяч километров. В ходе путешествия они посетили знаковые места отечественной космонавтики в Шоршелах, Ярославле, Саратове и Самаре, а также различные музеи и интересные места в других городах.













Такие путешествия для семьи стали хобби, когда мать и отец стали зарабатывать достаточно денег на них. Работают Максим и его жена Ольга инженерами. Впервые они поехали с ребёнком в Армению, когда тому исполнилось восемь месяцев, затем, когда ему было чуть больше года, в круиз по Карибским островам. Сейчас мальчику шесть лет, в сентябре он пойдёт в школу.

В 2019 году путешественники из России стали рекордсменами Гиннесса, когда проехали от южной точки Европы до северной на общественном транспорте за самое короткое время. Во время пандемии они нашли статью японца, который создал GPS-рисунок размером более семи тысяч километров, тогда и родилась идея воплотить портрет Гагарина на местности.

Максим подал заявку на рекорд и начал разрабатывать план поездки. Маршрут был готов к ноябрю, а поездка состоялась в марте, когда увеличился световой день и улучшилась погода. Всего она заняла 37 дней, мать и отец взяли стандартный отпуск и дополнили его отгулами.

Фото предоставлено Лайфу

Перед отъездом семья заранее провела техосмотр автомобиля, сменила запчасти и приобрела необходимые вещи, например трос и комплект для ремонта шин, поскольку на дорогах всегда опасно, а на российских зимой и весной — вдвойне. С собой взяли лопату, пилу, аптечку и прочее, что может пригодиться в дороге. Собрали два чемодана вещей, поскольку был большой перепад температур, от минус 30 в Костромской, Кировской областях и до плюс 20 в Волгоградской и Воронежской.

Фото предоставлено Лайфу

За рулём была в основном супруга, она любит водить машину. А глава семейства работал штурманом. К 30-му дню дорога уже очень надоела, маршрут заканчивали усилием воли и порой проводили целый день в каком-то одном городе. Ночевали в основном на квартирах, а питались в кафе, с этим практически не возникло проблем.

"Автопробег сопровождали природные аномалии для этого времени года в виде минусовой температуры до минус 30, снежных заносов, паводков на дорогах и даже отсутствие самой дороги в некоторых местах маршрута", — рассказал Лайфу глава семьи.

Максим рассказал, что с дорогами оказалось в итоге не так страшно, к тому же путешественники привыкли к таким маршрутам. Оценить ту или иную местность заранее было сложно, не везде были панорамы на гугл-картах, а мнения местных жителей о качестве дорог порой расходились с представлениями водителя о том, где можно проехать.

Где-то участники автопробега не смогли проехать, где-то ошиблись с маршрутом, но на 95% реализовали рисунок, как он был создан изначально. Часто по маршруту не было не только сотовой связи, но и радио, и если появлялась какая-то радиостанция, её слушали взахлёб. Например, лекцию про выращивание клубники на пару часов. В основном родителей развлекал разговорами сын Арсений.

Путешественники героически преодолели природные и дорожные ситуации и 12 апреля завершают портрет Гагарина там, где начали автопробег, — в Москве, в Музее космонавтики.

"Я горжусь тем, что мы сообща смогли завершить реализацию этой идеи и внести свою небольшую долю в празднование 60-летия первого полёта человека в космос", — заключил глава семьи.

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