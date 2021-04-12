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"Американский синдром Голобородько": Политолог оценил шансы Скалы Джонсона стать президентом США

Собеседник Лайфа провёл аналогию с ситуацией, возникшей на выборах на Украине, когда жители голосовали за киношного персонажа, а не бестолкового артиста Зеленского.

12 апреля 2021, 21:43
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CNXc_SMLALc/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">therock</a></p>

Фото © Instagram / therock

Самый высокооплачиваемый актёр мира Дуэйн Скала Джонсон заявил о том, что допускает выдвижение своей кандидатуры на пост президента США на следующих выборах. Об этом голливудская звезда и рестлер сообщил в своём аккаунте в "Инстаграме". Политолог, директор Института новейших государств Алексей Мартынов прокомментировал это заявление Лайфу. Эксперт отметил, что кандидатуру Трампа в своё время многие тоже не восприняли всерьёз.

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"Я думаю, что здесь от многих вещей зависит, с другой стороны, США всё-таки не Украина, где только что можно вести "Комик-шоу" — и через несколько месяцев решить пойти в президенты и выиграть выборы. Там бывали такие моменты в истории, но для этого Рейгану нужно было дважды стать губернатором, где он изучал азы государственного управления", — отметил Мартынов.

Уже давно никто не может разгадать самую странную сцену в "Форсаже", где Скала выглядит как камушек

Уже давно никто не может разгадать самую странную сцену в "Форсаже", где Скала выглядит как камушек

По словам собеседника Лайфа, сегодня многие американские системы испытывают турбулентность. Ряд политических традиций США "летят псу под хвост", и это было особенно заметно на последних выборах, говорит Мартынов. Поэтому, по мнению эксперта, исключать на сегодняшний день ничего нельзя, так же как и прогнозировать настроения электората. Ранее проведённые опросы показали, что в кресло главы Белого дома актёра посадили бы 46% респондентов. Высокие рейтинги артиста у избирателей Мартынов связывает с его киношным имиджем "брутала". И сравнивает подмену экранного и настоящего образов с ситуацией, возникшей на выборах на Украине.

"Смысл в том, что украинцы выбрали себе Василия Голобородько, киношного персонажа, а не бессмысленного, бестолкового артиста Зеленского, который с точки зрения политики ничего не понимает и за два года так ничему и не научился", — отмечает Мартынов.

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Впервые о президентстве Джонсона заговорили в 2017 году во время съёмок сериала "Молодой Скала", снятого по мотивам его жизни. Согласно сюжету, герой выдвигается на пост главы Белого дома в 2023 году. Тогда артист заявил, что ему мешает слишком плотный съёмочный график. Сегодня он продолжает активную работу в кино, и ранее Лайф рассказывал, что Скала объявил о старте съёмок супергеройского боевика DC "Чёрный Адам".

Напомним, что на выборах 2020 года в президенты США баллотировался другой представитель шоубиза — Канье Уэст. Он проголосовал за самого себя, однако у артиста изначально не было шансов составить конкуренцию Дональду Трампу и Джо Байдену.

Авторы
Арина Родионова

Арина Родионова

Наталья Суворова
Наталья Суворова

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