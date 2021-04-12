Названы дата и место прощания с режиссёром Эмилем Верником

Церемония прощания с главным режиссёром литературно-драматического вещания Всесоюзного радио Эмилем Верником состоится сегодня в Московском художественном театре имени А.П. Чехова. Об этом сообщается на сайте театра.

"Прощание с народным артистом России Эмилем Григорьевичем Верником состоится во вторник, 13 апреля. Гражданская панихида пройдёт в Портретном фойе МХТ имени А.П. Чехова с 11 до 12 часов", — уточнила пресс-служба учреждения.

Народного артиста РФ похоронят на Востряковском кладбище Москвы.

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