В Турции назвали возможные сроки получения вакцины "Спутник V"

Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" может начать поступать в Турцию в течение 4–5 месяцев, заявил глава Минздрава республики Фахреттин Коджа.

"У "Спутника" были вопросы по токсикологии, но сейчас получены хорошие промежуточные результаты испытаний. В последнюю неделю я трижды говорил с главой российского Минздрава, мы обсуждаем как производство, так и объём поставок. В течение 4–5 месяцев "Спутник V" может начать поступать в Турцию", — сказал Коджа журналистам в Анкаре.

По данным Минздрава Турции, суточный прирост случаев коронавируса в стране в минувший четверг составил 55 941 — это уже седьмой рекорд за последние 10 дней с начала пандемии. Вакцинация в Турции началась в январе препаратом CoronaVac китайской компании Sinovac Biotech, с марта применяется вакцина Pfizer/BioNTech. Вакцинацию прошли уже более 18 миллионов человек.

Ранее Лайф писал о том, что в Турции отреагировали на сообщения об особых требованиях к ПЦР-тестам туристов.

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