Известного украинского волонтёра АТО изнасиловали, избили и бросили умирать в горящем подпольном клубе
Женщина неоднократно ездила в Донбасс и была награждена медалью "За верность украинскому народу".
Фото © Facebook/ Анжела Мончинская
В Никополе изнасиловали, жестоко избили и бросили умирать в горящем здании подпольного клуба известного украинского волонтёра Анжелу Мончинскую. Женщина была доставлена в больницу в тяжёлом состоянии, но спасти её уже было нельзя.
Нацполиция Днепропетровской области Украины сообщила, что чудовищное преступление произошло 12 апреля в подпольном игровом клубе по улице Электрометаллургов. В здании произошло возгорание, и приехавшие на место пожарные обнаружили внутри жестоко избитую и обгоревшую женщину-администратора, а также потерявшего сознание 25-летнего охранника заведения. Пострадавших доставили в больницу, а пожар потушили. Тогда правоохранители выяснили ужасную правду.
Оказалось, что пожар устроил охранник. Молодой человек напал на 51-летнюю женщину-администратора, надругался над ней и забрал все деньги из кассы. После этого он нанёс ей серьёзные травмы и поджёг помещение, чтобы скрыть улики. Однако злоумышленник по роковой случайности не смог выйти на улицу и потерял сознание у дверей, отравившись угарным газом. Охранник задержан по подозрению в умышленном убийстве.
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Местные СМИ уверены, что погибшая — это известный волонтёр АТО Анжела Мончинская, которая неоднократно ездила в Донбасс и была награждена медалью "За верность украинскому народу". Официального подтверждения от правоохранительных органов о личности убитой женщины не поступало.
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