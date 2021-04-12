Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Известного украинского волонтёра АТО изнасиловали, избили и бросили умирать в горящем подпольном клубе

Женщина неоднократно ездила в Донбасс и была награждена медалью "За верность украинскому народу".

12 апреля 2021, 22:12
<p>Фото © Facebook/ <a href="https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2032437396991770&set=pb.100006765885707.-2207520000..&type=3" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Анжела Мончинская</a></p>

Фото © Facebook/ Анжела Мончинская

В Никополе изнасиловали, жестоко избили и бросили умирать в горящем здании подпольного клуба известного украинского волонтёра Анжелу Мончинскую. Женщина была доставлена в больницу в тяжёлом состоянии, но спасти её уже было нельзя.

Нацполиция Днепропетровской области Украины сообщила, что чудовищное преступление произошло 12 апреля в подпольном игровом клубе по улице Электрометаллургов. В здании произошло возгорание, и приехавшие на место пожарные обнаружили внутри жестоко избитую и обгоревшую женщину-администратора, а также потерявшего сознание 25-летнего охранника заведения. Пострадавших доставили в больницу, а пожар потушили. Тогда правоохранители выяснили ужасную правду.

Оказалось, что пожар устроил охранник. Молодой человек напал на 51-летнюю женщину-администратора, надругался над ней и забрал все деньги из кассы. После этого он нанёс ей серьёзные травмы и поджёг помещение, чтобы скрыть улики. Однако злоумышленник по роковой случайности не смог выйти на улицу и потерял сознание у дверей, отравившись угарным газом. Охранник задержан по подозрению в умышленном убийстве.

На Украине выпустили из-под стражи радикала и убийцу Стерненко, осуждённого на семь лет за похищение и пытки

На Украине выпустили из-под стражи радикала и убийцу Стерненко, осуждённого на семь лет за похищение и пытки

Местные СМИ уверены, что погибшая — это известный волонтёр АТО Анжела Мончинская, которая неоднократно ездила в Донбасс и была награждена медалью "За верность украинскому народу". Официального подтверждения от правоохранительных органов о личности убитой женщины не поступало.

Ранее в Москве неизвестный застрелил посетителя фитнес-клуба на территории элитного ЖК. По информации СМИ, им оказался криминальный авторитет Алик Рыжий. Лайф публиковал видео убийства.

Авторы
Дарья Хомякова
Дарья Хомякова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Нужно больше денег и оружия: Зеленский попросил Байдена помочь Украине вступить в НАТО

сегодня в 18:38
adult

Лайф публикует видео убийства криминального авторитета Алика Рыжего в московском фитнес-клубе — 18+

сегодня в 14:53

В РСТ спрогнозировали сроки открытия чартерного авиасообщения с Египтом

сегодня в 21:54

Биологичка снимала на видео, как совращает ученика, пытаясь купить его молчание деньгами

сегодня в 15:53

Лавров рассказал о работе России над отказом от доллара и западных платёжных систем

сегодня в 22:32

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1