В G7 призвали Россию прекратить "провокации" у границ Украины

Страны "Группы семи" выразили обеспокоенность из-за "наращивания российских войск" на границе с Украиной. Об этом говорится в заявлении G7, опубликованном председательствующей в этой группе Великобританией.

"Мы, министры иностранных дел G7 и верховный представитель ЕС [по иностранным делам и политике безопасности], глубоко озабочены продолжающимся крупным наращиванием российских военных сил на границе с Украиной", — говорится в документе.

В G7 призвали Россию "прекратить провокации и немедленно снизить напряжённость" у границ Незалежной в соответствии с взятыми на себя международными обязательствами. Помимо этого, страны "Большой семёрки" подтвердили "решительную поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины".

Ранее в Кремле на это ответили, что перемещение российских войск по территории нашей страны не должно беспокоить другие государства, так как никак не угрожает им. А также отметили, что ситуация в Донбассе является внутриукраинским конфликтом, в котором российские войска никогда не участвовали.

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