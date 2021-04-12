В G7 призвали Россию прекратить "провокации" у границ Украины
Москву попросили немедленно снизить напряжённость у рубежей Незалежной в соответствии с взятыми на себя международными обязательствами.
Фото © ТАСС / Вадим Савицкий
Страны "Группы семи" выразили обеспокоенность из-за "наращивания российских войск" на границе с Украиной. Об этом говорится в заявлении G7, опубликованном председательствующей в этой группе Великобританией.
"Мы, министры иностранных дел G7 и верховный представитель ЕС [по иностранным делам и политике безопасности], глубоко озабочены продолжающимся крупным наращиванием российских военных сил на границе с Украиной", — говорится в документе.
В G7 призвали Россию "прекратить провокации и немедленно снизить напряжённость" у границ Незалежной в соответствии с взятыми на себя международными обязательствами. Помимо этого, страны "Большой семёрки" подтвердили "решительную поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины".
Ранее в Кремле на это ответили, что перемещение российских войск по территории нашей страны не должно беспокоить другие государства, так как никак не угрожает им. А также отметили, что ситуация в Донбассе является внутриукраинским конфликтом, в котором российские войска никогда не участвовали.
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