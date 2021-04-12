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Украинский мэр посетовал на нежелание русскоязычных "проливать кровь" в войне с Россией

По его словам, от того, как живут люди в приграничной местности, зависит суверенитет Незалежной.

12 апреля 2021, 23:01
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Русскоязычным жителям Украины в приграничных регионах предстоит объяснить, за что они будут проливать кровь в случае потенциальной войны с Россией. Об этом заявил в ходе комитетских слушаний мэр города Тростянец Юрий Бова.

"В период агрессии со стороны нашего северного соседа — РФ — нужно обратить внимание на приграничные территории с этой стороны — с востока, с севера. Потому что тут люди должны понять, за что они будут проливать кровь. К сожалению, большая часть территории заселена русскоговорящим населением", — сказал чиновник.

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По мнению Бовы, от того, как живут люди на приграничных территориях, зависит в том числе суверенитет Украины. Он добавил, что сельская местность очень запущена и страдает от недостатка инфраструктуры, поэтому этим районам действительно нужно уделять внимание.

Ранее пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что Украина не планирует наступление в Донбассе, поскольку не может "бороться со своими людьми".

Авторы
Дарья Хомякова
Дарья Хомякова

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