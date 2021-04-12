Захарова ответила на слова Зеленского о роли Украины в полёте Гагарина в космос

Победы СССР в покорении космоса принадлежали всем 15 республикам страны, Россия никогда не делила эту славу. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова лидера Незалежной Владимира Зеленского о вкладе украинских конструкторов в развитие советской космической программы.

"Россия никогда не делила славу космических побед. Спутники, ракеты и улыбка Гагарина — это всё было общее и принадлежало всем 15 республикам СССР", — написала Захарова в "Фейсбуке".

Представитель МИДа с сарказмом отметила, что украинским конструкторам уже много лет ничего не мешает "с фундаментальными расчётами и верой покорять космические просторы". А также с сожалением указала на то, что теперь "достижением" Киева является русофобия и "реинкарнация националистической идеологии с нацистской символикой".

Ранее Лайф писал о том, что Захарова призналась в чувстве гордости за Зеленского из-за новых санкций.

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