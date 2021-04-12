Малышку ищут трое суток: россиянка обвинила бывшего мужа – украинца в похищении шестилетней дочери — видео

В Нижегородской области третьи сутки ищут шестилетнюю девочку, которую выкрал у бывшей жены родной отец. Видео © VK/ ПСО ВОЛОНТЕР НН

В Дзержинске Нижегородской области пропала шестилетняя девочка. Её увёл на прогулку отец, после чего оба исчезли в неизвестном направлении. Об этом сообщает региональное СУ СКР.

Маленькая Эвелина Яцик 10 апреля ушла на прогулку со своим отцом, после чего он увёл её и перестал выходить на связь. Сейчас по Нижнему Новгороду и близлежащим городам расклеены ориентировки, малышку ищут правоохранители и волонтёры, а убитая горем мать умоляет тех, кто знает о местонахождении дочери, сообщить хотя бы какую-то информацию.

32-летний Михаил Яцик является гражданином Украины. В декабре 2019 года он переехал в Дзержинск. С супругой они развелись несколько лет назад, и мужчина неоднократно угрожал увезти малышку к себе на родину. Некоторое время назад Михаил пошёл на примирение, и Анастасия разрешила ему общаться с дочерью. Теперь женщина винит себя в произошедшем.

В день исчезновения Эвелина была одета в лёгкие кроссовки, поскольку длительной прогулки не планировалось. По словам матери, девочка не хотела идти и просилась посидеть дома, будто предчувствовала беду. Вечером дочь не вернулась домой, бывший муж на телефонные звонки не отвечал и добавил номера в чёрный список. Анастасия сразу же обратилась в полицию, больше всего она боится, что Михаил увезёт Эвелину на Украину, несмотря на то что в прошлом году был оформлен запрет на выезд ребёнка за пределы РФ.

Мать опасается за жизнь и здоровье малышки — у неё поднималась температура, порой начиналась рвота. По словам Анастасии, у девочки есть предрасположенность к судорогам из-за слабых сосудов. Бывший муж — фитнес-тренер и инструктор по питанию — не даст девочке жаропонижающие препараты, поскольку считает, что организм должен бороться сам, волнуется женщина.

По факту исчезновения девочки возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное лишение свободы в отношении заведомо несовершеннолетней". Следователи совместно с полицейскими и волонтёрами пытаются разыскать малышку.

Ранее Лайф рассказывал, что 12 марта бизнесмен Рулан Тутушев с сообщниками ворвался в квартиру его бывшей сожительницы Ольги, чтобы забрать общую годовалую дочь вопреки решению суда. Пока один из них держал мать ребёнка, отец забрал девочку и вынес её из квартиры. Женщине угрожали убийством, если она окажет сопротивление. 25 марта малышка была найдена.

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