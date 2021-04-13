"Мечта" для любого альянса: в Госдуме оценили просьбу Зеленского к Байдену помочь Украине вступить в НАТО

Там напомнили, что Соединённые Штаты — не благотворительная организация, история не знает примеров, чтобы они взялись содержать целую страну.

Украина — просто "мечта" для любого военно-политического альянса, имеющая огромное количество проблем, которые хочет решить за чужой счёт. Об этом заявил депутат Госдумы Руслан Бальбек, комментируя просьбу лидера Незалежной Владимира Зеленского к президенту США Джо Байдену помочь Украине вступить в НАТО.

По мнению парламентария, Зеленский "ошибся дверями", ведь Соединённые Штаты вовсе не благотворительная организация и не делают ничего бесплатно. Более того, история не знает примеров, когда Вашингтон взялся бы содержать целую страну.

"Так что в розовом свете видит окружающий мир президент Украины, но если снимет эти очки, то, возможно, поймёт, что его страна — это как неудобный сосед: пускать к себе никто не хочет, но рядом жить приходится", — сказал Бальбек в интервью РИА "Новости".

По словам депутата, Незалежная — страна с "дряхлой экономикой, неразрешёнными территориальными проблемами и гражданской войной" и всё это Киев надеется решить за счёт НАТО.