Полицейские задержали предполагаемого стрелка из школы в Теннесси — видео
Во время инцидента погиб один человек, также был ранен офицер, он доставлен в больницу.
Полиция задержала предполагаемого стрелка в школе в Теннесси. Видео © Twitter/ Johnmcurtis
Полиция задержала стрелка, который открыл огонь в школе Остин-Ист города Ноксвилл в штате Теннесси. Подозреваемого вывели из учебного заведения в наручниках, его личность не разглашается, передаёт ABC News.
В результате стрельбы погиб один человек. По некоторым данным, это был директор школы Элвин Армстед, но официального подтверждения информации не последовало. Также был ранен один из полицейских, прибывших по вызову в учебное заведение. Он был доставлен в больницу. Офицер находится в сознании.
Здание школы было взято под охрану, а ученики были отпущены к своим семьям, сообщил суперинтендант школ округа Нокс Боб Томас. Бюро расследований Теннесси взяло произошедшее под контроль и возглавит расследование.
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