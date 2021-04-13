Полицейские задержали предполагаемого стрелка из школы в Теннесси — видео

Полиция задержала предполагаемого стрелка в школе в Теннесси. Видео © Twitter/ Johnmcurtis

Полиция задержала стрелка, который открыл огонь в школе Остин-Ист города Ноксвилл в штате Теннесси. Подозреваемого вывели из учебного заведения в наручниках, его личность не разглашается, передаёт ABC News.

В результате стрельбы погиб один человек. По некоторым данным, это был директор школы Элвин Армстед, но официального подтверждения информации не последовало. Также был ранен один из полицейских, прибывших по вызову в учебное заведение. Он был доставлен в больницу. Офицер находится в сознании.

Здание школы было взято под охрану, а ученики были отпущены к своим семьям, сообщил суперинтендант школ округа Нокс Боб Томас. Бюро расследований Теннесси взяло произошедшее под контроль и возглавит расследование.

Ранее двухлетний ребёнок и трое мужчин были ранены в результате стрельбы в Сиэтле.

Авторы