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Психолог назвал привычки, которые мешают разбогатеть

По словам специалиста, найти в жизни можно всё и всегда, но вопрос в том, что за это придётся чем-то заплатить.

13 апреля 2021, 00:38
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Богатство — это состояние, когда благ для жизни больше, чем нужно на самом деле, а когда для жизни всего хватает — это достаток. Стать из бедного богатым, минуя промежуточную стадию, невозможно, поскольку здесь стоит вопрос не количества денег, а психологического отношения к себе и жизни, уверен психолог Дмитрий Синарев.

"Очень часто люди, объективно живущие в достатке, ощущают себя бедными. Они такими и являются, поскольку испытывают постоянное чувство неудовлетворённости своей жизнью. Им свойственно постоянно сравнивать себя с кем-то, у кого чего-либо больше", — объяснил эксперт в интервью агентству "Прайм".

Синарев отметил, что есть так называемые бедняки по жизни, которым всегда чего-то не хватает. По его словам, секрет счастья прост: следует ценить то, что имеешь.

Психолог выделил в отдельную категорию "диванных завистников", которые умеют рассуждать о том, что их недооценивают, и мечтать. По словам Синарева, они "профессионально завидуют", но по факту ничего не делают для своей реализации.

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Психолог порекомендовал оценить, что является важным лично для каждого. Например, можно получать на работе небольшую зарплату, но при этом иметь отличные отношения с коллегами и ценить её за это. Если важнее атмосфера в коллективе, стоит остаться, если же в приоритете достаток — лучше уйти на место с большим окладом. Синарев заключил, что найти можно всё и всегда, однако за всё приходится платить, например временем, силами или здоровьем.

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Авторы
Дарья Хомякова
Дарья Хомякова

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