Психолог назвал привычки, которые мешают разбогатеть

Богатство — это состояние, когда благ для жизни больше, чем нужно на самом деле, а когда для жизни всего хватает — это достаток. Стать из бедного богатым, минуя промежуточную стадию, невозможно, поскольку здесь стоит вопрос не количества денег, а психологического отношения к себе и жизни, уверен психолог Дмитрий Синарев.

"Очень часто люди, объективно живущие в достатке, ощущают себя бедными. Они такими и являются, поскольку испытывают постоянное чувство неудовлетворённости своей жизнью. Им свойственно постоянно сравнивать себя с кем-то, у кого чего-либо больше", — объяснил эксперт в интервью агентству "Прайм".

Синарев отметил, что есть так называемые бедняки по жизни, которым всегда чего-то не хватает. По его словам, секрет счастья прост: следует ценить то, что имеешь.

Психолог выделил в отдельную категорию "диванных завистников", которые умеют рассуждать о том, что их недооценивают, и мечтать. По словам Синарева, они "профессионально завидуют", но по факту ничего не делают для своей реализации.

Психолог порекомендовал оценить, что является важным лично для каждого. Например, можно получать на работе небольшую зарплату, но при этом иметь отличные отношения с коллегами и ценить её за это. Если важнее атмосфера в коллективе, стоит остаться, если же в приоритете достаток — лучше уйти на место с большим окладом. Синарев заключил, что найти можно всё и всегда, однако за всё приходится платить, например временем, силами или здоровьем.

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