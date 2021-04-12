Альтернатива ковидному занавесу: что может заменить закрытую Турцию

Отказы от путёвок и сорванные отпуска. В такой ситуации сейчас оказались россияне, планировавшие уехать на майские праздники в Турцию. Всему виной отрицательная динамика коронавируса в стране, в связи с чем полёты туда будут временно приостановлены с 15 апреля по 1 июня. Выживут ли российские турфирмы после турецкого локдауна и куда теперь ехать отдыхать россиянам, разбирался Лайф.

Ситуация с коронавирусом в Турции неутешительная — в 3,5 раза выросла заболеваемость, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Эта новость будоражит турагентства, которым грозят серьёзные убытки. Основатель студии путешествий Wanderlust, эксперт в области туризма Ольга Смышляева полагает, что прекращение авиасообщения между РФ и Турцией сильно ударит по российскому туристическому бизнесу. На данный момент на майские праздники россияне уже выкупили более 50% номерного фонда турецких курортов, забронировали на летний сезон большое количество туров.

— Максимум, что смогут сделать туроператоры, — предложить, как уже было ранее, перенести путёвки на другое время. Конечно, большинство людей такой вариант не устроит — есть ряд других открытых и открывающихся направлений. Будет много возвратов, которые могут стать причиной банкротства ряда игроков, — рассказала Ольга Смышляева.

Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Можно предположить, что альтернативой для россиян может стать Египет. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявлял, что совсем скоро пассажирские авиаперевозки между Россией и египетскими курортами могут возобновиться. В интервью египетской газете "Аль-Ахрам" глава ведомства подтвердил, что Россия заинтересована в восстановлении регулярных пассажирских рейсов в курортные города Египта.

"Египетские курорты давно стали излюбленным местом отдыха многих россиян. Для Египта же приток иностранных туристов в страну — важный источник пополнения бюджета", — приводит слова Лаврова издание.

Эксперты считают, что, даже если авиасообщение с Египтом будет возобновлено в ближайшее время, популярностью оно пользоваться пока не будет из-за погодных условий.

— Погодные условия и климат в этом регионе позволяют комфортно отдыхать ориентировочно до середины мая. Лето в стране слишком жаркое. И для семейного отдыха в летний период Египет может не подойти. Поэтому полноценной альтернативой Турции это направление назвать нельзя, — полагает Ольга Смышляева.

Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

В российском сервисе путешествий "Туту.ру" рекомендуют не спешить с покупкой билетов или принимать меры предосторожности.

— Мы видим, что сейчас в ряде стран, в том числе традиционно популярных у российских туристов, вводятся новые локдауны и ограничения. Поэтому важно следить за актуальной информацией и, возможно, не покупать билеты сильно заранее. Кроме того, сейчас, пока сохраняется нестабильная ситуация с международным сообщением, стоит обратить внимание на страховку от невыезда или приобретать возвратные билеты, — рассказали в пресс-службе сервиса путешествий.

В целом перед покупкой билета за рубеж в любую страну эксперты советуют изучить список категорий граждан, которым разрешён въезд, а также специфические требования к туристам: нужен ли тест, за какой срок он должен быть сделан, как должна быть оформлена справка, есть ли послабления для вакцинированных, нужно ли сдать повторный тест в стране назначения, есть ли карантин, есть ли специфические требования по оформлению страховки сейчас.

По данным аналитиков "Туту.ру", Турция входит в топ-3 зарубежных стран для перелётов весной 2021 года. Доля этой страны в общем объёме зарубежных бронирований составляет порядка 15–16%, в то время как Египет находится на восьмом месте по спросу с долей порядка 3%. При этом можно ожидать, что популярность этого направления вырастет, если будут запущены чартеры на египетские курорты.

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