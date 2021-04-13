Учёные доказали, что "британский" коронавирус-мутант не является более смертоносным

Учёные доказали, что британский штамм коронавируса не является более смертоносным и не усиливает тяжесть протекания болезни, как этого опасались ранее. Результаты исследований опубликованы в научных журналах The Lancet Infectouse Diseases и The Lancet Public Health.

При этом он распространяется лучше других разновидностей и несёт большую вирусную нагрузку, то есть показатель количества вирусных частиц в образцах крови пациентов у него выше.

Британским штаммом, или линией B.1.1.7, называют разновидность коронавируса нового типа, которую выделили в начале декабря 2020 года в Великобритании. Первые его исследования говорили о повышенной смертности пациентов, однако выяснилось, что она сопоставима как у мутировавшего, так и у обычного SARS-CoV-2 (17% и 16% соответственно).

Авторы первой работы проанализировали данные 341 жителя Лондона. Они выяснили, что пациентам с британской мутацией чаще назначали кислородные маски, но специалисты не связывают это только с тяжестью течения болезни.

Второе исследование охватило около 37 тысяч человек, которые воспользовались приложением CoViD Symptom Study с конца сентября по конец декабря 2020 года, чтобы рассказать о симптомах врачу.

В распоряжении учёных оказались данные не только о том, как чувствовали себя пациенты, но и их местоположение. Так, не было обнаружено статистически значимой связи между заражением британским штаммом и тяжёлым протеканием болезни, поскольку количество инфицированных мутировавшим вирусом увеличивалось, а процент сложных случаев — нет.

Кроме того, не было доказано взаимосвязи между B.1.1.7 и уровнем повторного заражения. Однако выяснилось, что индекс репродукции, то есть показатель, демонстрирующий скорость распространения вируса, в 1,35 раза выше, чем у обычного коронавируса. Исследователи отметили, что с помощью имеющихся лекарственных средств индекс репродукции можно снизить. Кроме того, против британской разновидности действуют все имеющиеся на данный момент вакцины.

Ранее была выявлена устойчивость южноафриканского штамма коронавируса к вакцине Pfizer.

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