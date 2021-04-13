Модель получит $30 млн после того, как осталась парализованной из-за кренделя с арахисовой пастой

В 2013 году жизнь начинающей модели и актрисы Шантель Джакалоне разделилась на до и после. Девушка, находясь на съезде в Лос-Анджелесе, США, съела предложенный подругой крендель с арахисовой пастой. Её приятельница не знала, что у Шантель начнётся сильнейшая аллергическая реакция.

Фото © Twitter / reviewjournal

27-летней модели на глазах становилось всё хуже: она посинела, задыхалась и умоляла подругу об одном — не дать ей умереть. У девушки развился анафилактический шок. По словам адвоката, в местной больнице ей не оказали должную помощь.

Фото © Facebook / Chantel Giacalone

В итоге из-за недостатка кислорода у девушки было повреждено левое полушарие мозга. Модель осталась парализована и не могла ходить и говорить. В таком состоянии она находится до сих пор. О попавшей в беду дочери заботятся родители. Общаться Шантель может только при помощи движения глаз, а питается через трубку, пишет Daily Mail.

Фото © Facebook / Chantel Giacalone

Сейчас семья Шантель наконец выиграла суд и получит компенсацию в размере $29,5 млн. По словам отца, девушка расплакалась, когда он собирался на заседание, и он сказал ей, что правда обязательно выйдет наружу. Помимо модельных фотосессией до трагедии Джакалоне успела сняться в таких фильмах, как "Эффект бабочки – 3" и "Скайлер".

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