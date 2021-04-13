Российские аптеки массово отказываются от торговли феназепамом
Причины этого кроются в новых правилах продажи препарата, установленных Минздравом.
Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь
Российские аптеки начали массово отказываться от торговли транквилизатором феназепамом. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на источник в одной из крупнейших сетей страны.
Причиной этому является то, что в 2021 году Минздрав ужесточил правила продажи препарата и теперь аптеки не могут их выполнить. Феназепам отнесли к сильнодействующим средствам и ввели на него предметно-количественный учёт. По словам генерального директора компании DSM Group Сергея Шуляка, это значит, что в аптеку в любой момент может прийти проверка с целью сверить число проданных упаковок с количеством забранных у покупателей рецептов.
Однако главная проблема заключается в другом. В разъяснениях Минздрава отмечается, что бромдигидрохлорфенилбензодиазепин (действующее вещество феназепама) входит в Конвенцию ООН о психотропных веществах. Соответственно, чтобы продавать его, необходима соответствующая лицензия, которой у большинства аптек нет.
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