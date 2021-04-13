Российские аптеки массово отказываются от торговли феназепамом

Российские аптеки начали массово отказываться от торговли транквилизатором феназепамом. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на источник в одной из крупнейших сетей страны.

Причиной этому является то, что в 2021 году Минздрав ужесточил правила продажи препарата и теперь аптеки не могут их выполнить. Феназепам отнесли к сильнодействующим средствам и ввели на него предметно-количественный учёт. По словам генерального директора компании DSM Group Сергея Шуляка, это значит, что в аптеку в любой момент может прийти проверка с целью сверить число проданных упаковок с количеством забранных у покупателей рецептов.