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Российские аптеки массово отказываются от торговли феназепамом

Причины этого кроются в новых правилах продажи препарата, установленных Минздравом.

13 апреля 2021, 08:22
<p>Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь</p>

Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь

Российские аптеки начали массово отказываться от торговли транквилизатором феназепамом. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на источник в одной из крупнейших сетей страны.

Причиной этому является то, что в 2021 году Минздрав ужесточил правила продажи препарата и теперь аптеки не могут их выполнить. Феназепам отнесли к сильнодействующим средствам и ввели на него предметно-количественный учёт. По словам генерального директора компании DSM Group Сергея Шуляка, это значит, что в аптеку в любой момент может прийти проверка с целью сверить число проданных упаковок с количеством забранных у покупателей рецептов.

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Однако главная проблема заключается в другом. В разъяснениях Минздрава отмечается, что бромдигидрохлорфенилбензодиазепин (действующее вещество феназепама) входит в Конвенцию ООН о психотропных веществах. Соответственно, чтобы продавать его, необходима соответствующая лицензия, которой у большинства аптек нет.

Авторы
Никонов Никита
Никонов Никита

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