Алиев заявил, что поделился информацией по "Искандерам" в Карабахе с Путиным

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что проинформировал своего российского коллегу Владимира Путина об обнаружении частей ракет "Искандер-М" на территории Нагорного Карабаха.

"Первого апреля у меня состоялся телефонный разговор с моим российским коллегой Владимиром Путиным... Мы обсудили этот вопрос [с Путиным]. По моему указанию Министерство обороны Азербайджана послало официальное письмо с фотографиями, доказательствами. Но пока мы не получили никакого ответа", — рассказал Алиев на конференции "Новый взгляд на Южный Кавказ".

Азербайджанский лидер отметил странность в официальных заявлениях Армении по данному вопросу. По словам Алиева, Баку обладает достаточным количеством информации, но одновременно с этим он ждёт конкретного ответа от Еревана.

"То они говорят о невзорвавшихся ракетах, то говорят, что это секрет. Значит, всё-таки были использованы. Мы ждём официального ответа от Еревана. Я вам скажу больше, у нас есть достаточно информации, но мы ждём официальных разъяснений", — подчеркнул Алиев.

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