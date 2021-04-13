Алиев заявил, что поделился информацией по "Искандерам" в Карабахе с Путиным
Также азербайджанский лидер отметил, что Баку ждёт официальных разъяснений по этому вопросу от Еревана.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что проинформировал своего российского коллегу Владимира Путина об обнаружении частей ракет "Искандер-М" на территории Нагорного Карабаха.
"Первого апреля у меня состоялся телефонный разговор с моим российским коллегой Владимиром Путиным... Мы обсудили этот вопрос [с Путиным]. По моему указанию Министерство обороны Азербайджана послало официальное письмо с фотографиями, доказательствами. Но пока мы не получили никакого ответа", — рассказал Алиев на конференции "Новый взгляд на Южный Кавказ".
Азербайджанский лидер отметил странность в официальных заявлениях Армении по данному вопросу. По словам Алиева, Баку обладает достаточным количеством информации, но одновременно с этим он ждёт конкретного ответа от Еревана.
"То они говорят о невзорвавшихся ракетах, то говорят, что это секрет. Значит, всё-таки были использованы. Мы ждём официального ответа от Еревана. Я вам скажу больше, у нас есть достаточно информации, но мы ждём официальных разъяснений", — подчеркнул Алиев.
Ранее азербайджанское агентство по разминированию территорий (ANAMA) представило обломки ракет "Искандер", якобы обнаруженных в Карабахе. Артефакты привезли в Баку из города Шуши, где их якобы нашли при проведении очистки территорий от мин 15 марта 2021 года. Спикер ANAMA не уточнил, когда были пущены ракеты и на основании чего сделан вывод об их применении армянской стороной осенью 2020 года. При этом ранее и Минобороны РФ, и Кремль, и сам президент Азербайджана Ильхам Алиев подтверждали, что Армения не применяла "Искандеры" во время конфликта в Нагорном Карабахе.
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