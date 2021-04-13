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Алиев заявил, что поделился информацией по "Искандерам" в Карабахе с Путиным

Также азербайджанский лидер отметил, что Баку ждёт официальных разъяснений по этому вопросу от Еревана.

13 апреля 2021, 08:14
<p>Фото © <a href="https://ru.president.az/articles/51088" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Пресс-служба президента Азербайджана</a></p>

Фото © Пресс-служба президента Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что проинформировал своего российского коллегу Владимира Путина об обнаружении частей ракет "Искандер-М" на территории Нагорного Карабаха.

"Первого апреля у меня состоялся телефонный разговор с моим российским коллегой Владимиром Путиным... Мы обсудили этот вопрос [с Путиным]. По моему указанию Министерство обороны Азербайджана послало официальное письмо с фотографиями, доказательствами. Но пока мы не получили никакого ответа", — рассказал Алиев на конференции "Новый взгляд на Южный Кавказ".

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Азербайджанский лидер отметил странность в официальных заявлениях Армении по данному вопросу. По словам Алиева, Баку обладает достаточным количеством информации, но одновременно с этим он ждёт конкретного ответа от Еревана.

"То они говорят о невзорвавшихся ракетах, то говорят, что это секрет. Значит, всё-таки были использованы. Мы ждём официального ответа от Еревана. Я вам скажу больше, у нас есть достаточно информации, но мы ждём официальных разъяснений", — подчеркнул Алиев.

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Ранее азербайджанское агентство по разминированию территорий (ANAMA) представило обломки ракет "Искандер", якобы обнаруженных в Карабахе. Артефакты привезли в Баку из города Шуши, где их якобы нашли при проведении очистки территорий от мин 15 марта 2021 года. Спикер ANAMA не уточнил, когда были пущены ракеты и на основании чего сделан вывод об их применении армянской стороной осенью 2020 года. При этом ранее и Минобороны РФ, и Кремль, и сам президент Азербайджана Ильхам Алиев подтверждали, что Армения не применяла "Искандеры" во время конфликта в Нагорном Карабахе.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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