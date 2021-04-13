Лайф узнал причину смертельного пожара на Невской мануфактуре

Всего в ходе внеплановой проверки предприятия было выявлено девять нарушений, в частности отсутствие средств пожарозащиты. В 2020 году сведения о нарушениях и материалы на приостановление эксплуатации здания направлялись в суд. Стоит отметить, что заседание должно было состояться как раз вчера — в день смертельного пожара.