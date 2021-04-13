Лайф узнал причину смертельного пожара на Невской мануфактуре
Судебное заседание о нарушениях на предприятии противопожарной безопасности должно было состояться как раз вчера — в день, когда вспыхнул огонь.
Фото © ТАСС / Сергей Ермохин
Предварительной причиной пожара на Невской мануфактуре в Санкт-Петербурге считается короткое замыкание. Это удалось установить при опросе свидетелей, сообщил Лайфу источник в экстренных службах.
Всего в ходе внеплановой проверки предприятия было выявлено девять нарушений, в частности отсутствие средств пожарозащиты. В 2020 году сведения о нарушениях и материалы на приостановление эксплуатации здания направлялись в суд. Стоит отметить, что заседание должно было состояться как раз вчера — в день смертельного пожара.
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Напомним, ранее по делу о пожаре были задержаны руководители АО "Невская мануфактура". По версии следствия, они знали о выявленных на предприятии нарушениях, в результате которых загорелось здание и погиб сотрудник МЧС.
Как сообщал Лайф, возгорание в историческом здании Невской мануфактуры произошло днём 12 апреля, в здании произошло обрушение кровли и перекрытий. Лайф публиковал видео с коптера. При тушении и эвакуации людей погиб один пожарный, ещё двое получили ожоги. В МЧС рассказали, при каких обстоятельствах погиб сотрудник. Позже огонь перекинулся на соседний хостел, его уже потушили. Тем временем во вторник утром завалы продолжают гореть.
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