Завалы на Невской мануфактуре продолжают гореть — видео
Огонь продолжают тушить в завалах на площади 500 кв. метров.
Завалы на Невской мануфактуре продолжают гореть. Видео © Соцсети
Пожарные второй день тушат масштабный пожар в здании Невской мануфактуры в Санкт-Петербурге, сейчас горение продолжается в завалах на площади 500 кв. метров, сообщили в МЧС РФ.
Без систем пожаротушения и сигнализации: Лайф узнал, какие злостные нарушения нашли в загоревшейся Невской мануфактуре
"Проводятся работы по проливке, разборке конструкций и ликвидации локальных очагов возгорания. На данный момент происходит горение в завалах на площади 500 кв. метров", — говорится в сообщении.
Напомним, возгорание в историческом здании Невской мануфактуры произошло днём 12 апреля, в здании произошло обрушение кровли и перекрытий. Лайф публиковал видео с коптера. При тушении и эвакуации людей погиб один пожарный, ещё двое получили ожоги. В МЧС рассказали, при каких обстоятельствах погиб сотрудник. Позже огонь перекинулся на соседний хостел, его уже потушили.
Лента новостей
Выбор редакции
Руководители Невской мануфактуры задержаны по делу о смертельном пожаре
Двое взрослых и трёхлетний ребёнок погибли во время пожара в Забайкалье
Киллер успел выпустить пять пуль в криминального авторитета Алика Рыжего в фитнес-клубе
В МИД РФ предупредили США: Держитесь подальше от Крыма и Черноморского побережья
Модель получит $30 млн после того, как осталась парализованной из-за кренделя с арахисовой пастой
Комментариев: 0