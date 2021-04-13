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Завалы на Невской мануфактуре продолжают гореть — видео

Огонь продолжают тушить в завалах на площади 500 кв. метров.

13 апреля 2021, 06:52

Завалы на Невской мануфактуре продолжают гореть. Видео © Соцсети

Пожарные второй день тушат масштабный пожар в здании Невской мануфактуры в Санкт-Петербурге, сейчас горение продолжается в завалах на площади 500 кв. метров, сообщили в МЧС РФ.

Без систем пожаротушения и сигнализации: Лайф узнал, какие злостные нарушения нашли в загоревшейся Невской мануфактуре

Без систем пожаротушения и сигнализации: Лайф узнал, какие злостные нарушения нашли в загоревшейся Невской мануфактуре

"Проводятся работы по проливке, разборке конструкций и ликвидации локальных очагов возгорания. На данный момент происходит горение в завалах на площади 500 кв. метров", — говорится в сообщении.

Напомним, возгорание в историческом здании Невской мануфактуры произошло днём 12 апреля, в здании произошло обрушение кровли и перекрытий. Лайф публиковал видео с коптера. При тушении и эвакуации людей погиб один пожарный, ещё двое получили ожоги. В МЧС рассказали, при каких обстоятельствах погиб сотрудник. Позже огонь перекинулся на соседний хостел, его уже потушили.

Авторы
Вишнякова Александра
Вишнякова Александра

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