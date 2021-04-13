Огромный штраф Alibaba обогатил Джека Ма на $2 млрд

Состояние китайского предпринимателя Джека Ма выросло на 2,3 миллиарда долларов после того, как китайские власти оштрафовали его компанию Alibaba на 2,78 миллиарда долларов за нарушение антимонопольного законодательства. Бизнесмена тогда заподозрили в том, что его компания проводила политику, принуждающую потребителя пользоваться своими услугами "без права выбора".

После этого, согласно данным Bloomberg, акции Alibaba в США подорожали на 9,3%, за четыре года это самый большой рост. На данный момент Ма в "Индексе миллиардеров" занимает 25-ю строчку с состоянием 52,1 миллиарда долларов.

Напомним, ещё год назад СМИ сообщили, что Джек Ма занял первое место в списке самых богатых людей Азии. Тогда он с состоянием в 44,5 миллиарда долларов обошёл владельца индийского холдинга Reliance Industries Мукеша Амбани. Однако уже через пару месяцев он утратил данный статус, уступив основателю телекоммуникационной фирмы Tencent Ма Хуатэну, состояние которого на тот момент составляло 48,3 миллиарда долларов.

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