В Крыму потребовали от Запада объясниться за военное присутствие у границ России

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет призвал Запад объясниться за военное присутствие у российских границ. Так он ответил на заявление стран G7, которые "выразили обеспокоенность из-за наращивания российских войск" на границе с Украиной.

"Россия предпринимает все необходимые действия и меры для защиты своего населения и границ, в том числе постоянно проводя различные манёвры и учения, — цитирует парламентария РИА "Новости". — Западным государствам пора обратить внимание на ситуацию, складывающуюся на Украине, и объяснить своё военное присутствие у наших границ".

По словам Шеремета, Россия на своей территории вольна перемещать свои войска, как посчитает целесообразным, и ни перед кем отчитываться не собирается.

Напомним, ранее страны "Группы семи" выразили обеспокоенность из-за "наращивания российских войск" на границе с Украиной. В G7 призвали Россию "прекратить провокации и немедленно снизить напряжённость" у границ Незалежной в соответствии со взятыми на себя международными обязательствами.

При этом в Кремле уже неоднократно заявляли, что перемещение российских войск по территории нашей страны не должно беспокоить другие государства, так как никак не угрожает им.

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