Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

В Крыму потребовали от Запада объясниться за военное присутствие у границ России

Депутат ещё раз напомнил, что РФ на своей территории вольна перемещать свои войска так, как посчитает нужным.

13 апреля 2021, 05:37
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/USNavyEurope" target="_blank" rel="noopener noreferrer">U.S. 6th Fleet</a></p>

Фото © Twitter / U.S. 6th Fleet

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет призвал Запад объясниться за военное присутствие у российских границ. Так он ответил на заявление стран G7, которые "выразили обеспокоенность из-за наращивания российских войск" на границе с Украиной.

В МИД прокомментировали планы США отправить военные корабли в Чёрное море

В МИД прокомментировали планы США отправить военные корабли в Чёрное море

"Россия предпринимает все необходимые действия и меры для защиты своего населения и границ, в том числе постоянно проводя различные манёвры и учения, цитирует парламентария РИА "Новости". — Западным государствам пора обратить внимание на ситуацию, складывающуюся на Украине, и объяснить своё военное присутствие у наших границ".

Песков заявил, что Меркель не требовала от Путина свернуть военное усиление у границы с Украиной

Песков заявил, что Меркель не требовала от Путина свернуть военное усиление у границы с Украиной

По словам Шеремета, Россия на своей территории вольна перемещать свои войска, как посчитает целесообразным, и ни перед кем отчитываться не собирается.

Напомним, ранее страны "Группы семи" выразили обеспокоенность из-за "наращивания российских войск" на границе с Украиной. В G7 призвали Россию "прекратить провокации и немедленно снизить напряжённость" у границ Незалежной в соответствии со взятыми на себя международными обязательствами.

"Полезут к нам — получат по зубам": В Госдуме ответили Блинкену, пригрозившему России расплатой из-за Украины

"Полезут к нам — получат по зубам": В Госдуме ответили Блинкену, пригрозившему России расплатой из-за Украины

При этом в Кремле уже неоднократно заявляли, что перемещение российских войск по территории нашей страны не должно беспокоить другие государства, так как никак не угрожает им.

Авторы
Вишнякова Александра
Вишнякова Александра

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1