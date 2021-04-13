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Пять человек погибли при пожаре в двухэтажном автобусе в Таиланде

Прибывшим на место пожарным потребовалось полчаса, чтобы потушить огонь.

13 апреля 2021, 04:50
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/thainewsreports" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Thai News Reports</a></p>

Фото © Twitter / Thai News Reports

При пожаре в двухэтажном автобусе в тайской провинции Кхонкэн погибло пять человек и ещё 20 пострадали. По данным издания Reporters, в транспортном средстве находились 33 пассажира и водители.

Автобус направлялся в Бангкок. Во время движения у него лопнула шина заднего колеса, в результате чего произошло возгорание. Огонь вскоре охватил моторный отсек и перекинулся на салон автобуса. Прибывшим на место пожарным потребовалось полчаса, чтобы потушить огонь. К этому времени автобус выгорел дотла.

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А в Турции в страшное ДТП попал туристический автобус с 32 россиянами. По предварительным данным, водитель не смог справиться с управлением на обледеневшей дороге. Позднее турецкие СМИ сообщили, что в ДТП с автобусом в Турции погибла 43-летняя россиянка Елена Автайкина. Также стало известно, что трое россиян получили ушибы и переломы разной степени тяжести и были госпитализированы. Власти Хакасии, где жила женщина, окажут помощь её родственникам.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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