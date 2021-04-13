Пять человек погибли при пожаре в двухэтажном автобусе в Таиланде

При пожаре в двухэтажном автобусе в тайской провинции Кхонкэн погибло пять человек и ещё 20 пострадали. По данным издания Reporters, в транспортном средстве находились 33 пассажира и водители.

Автобус направлялся в Бангкок. Во время движения у него лопнула шина заднего колеса, в результате чего произошло возгорание. Огонь вскоре охватил моторный отсек и перекинулся на салон автобуса. Прибывшим на место пожарным потребовалось полчаса, чтобы потушить огонь. К этому времени автобус выгорел дотла.