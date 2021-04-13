Посольство РФ пристыдило "забывший" про Гагарина Госдеп словами Кеннеди

Посольство России в США заявило о "беспамятстве" Госдепартамента после того, как ведомство на своей русскоязычной странице в "Фейсбуке" не упомянуло Юрия Гагарина в посте о первом полёте человека в космос.

В публикации американского ведомства ко Дню космонавтики отсутствовало имя Гагарина, не указывалось, что первая страна, запустившая человека в космос, — это СССР, а на прикрепленной фотографии был запечатлен один из американских астронавтов с флагом США на рукаве скафандра.

"С сожалением отмечаем, что уже не в первый раз госдепартамент США демонстрирует беспамятство в том, что касается истории освоения космоса",- говорится в комментарии российского посольства.

В дипмиссии напомнили, что Генеральная Ассамблея ООН объявила 12 апреля Международным днем полёта человека в космос в память о полёте Гагарина, совершившего в 1961 году первый в истории человечества орбитальный виток вокруг Земли. Дипломаты отметили, что бюст Гагарина можно увидеть в Национальном музее воздухоплавания и аэронавтики в Вашингтоне, а также в Кливленде, Колорадо-Спрингс, Нью-Йорке, Хьюстоне и Чикаго.

В посольстве также процитировали послание 35-го президента США Джона Кеннеди советскому лидеру Никите Хрущеву, который поздравил СССР с полётом Гагарина в космос от лица американцев.

"Народ Соединенных Штатов разделяет удовлетворение народа Советского Союза в связи с благополучным полётом астронавта, представляющим собой первое проникновение человека в космос. Мы поздравляем вас, а также советских учёных и инженеров, сделавших это достижение возможным", – обратился тогда к Хрущёву американский лидер.

Ранее Лайф писал о том, что Рогозин выругался после поздравления Госдепа с Днём космонавтики, в котором снова "забыли" упомянуть Гагарина.

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