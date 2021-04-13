Вандализм и стычки с полицией: в Миннесоте второй день продолжаются беспорядки после убийства темнокожего — видео

В Миннесоте второй день продолжаются беспорядки после убийства темнокожего при задержании. Видео © Twitter/ MDVancleave/ MLKViralVideos

В городе Бруклин-Сентер штата Миннесота второй день продолжаются протесты, которые вспыхнули после убийства темнокожего Даунта Райта полицейскими во время задержания, передаёт телеканал NBC.

Сотни демонстрантов собрались у здания полиции. Они потребовали проведения честного расследования и начали скандировать: "Невозможно остановить революцию!"; "Справедливость для Даунта Райта!" — после чего начались стычки с правоохранителями.

В полиции сообщили, что протестующие устроили акт вандализма в одном из торговых центров, они взломали торговые точки и исписали фасад граффити. В город введена Национальная гвардия для поддержания безопасности.

Напомним, что стражи порядка остановили автомобиль молодого человека за нарушение правил дорожного движения. Райт не подчинился требованиям полиции и сел обратно в свою машину, после чего женщина-полицейский, перепутав электрошокер с пистолетом, выстрелила в афроамериканца. Автомобиль мужчины проехал несколько улиц и врезался в другую машину. Райт умер на месте. После гибели молодого человека в городе вспыхнули беспорядки.

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