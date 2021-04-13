Учёные зафиксировали увеличение скорости потепления в России

В России значительно ускорилось потепление климата, прирост за прошедшие десять лет составил 0,51 градуса Цельсия при среднемировом показателе 0,18 градуса. Об этом свидетельствуют исследования специалистов Росгидромета.

"У нас обновились оценки скорости изменения климата с 1970-х годов по настоящее время, которые говорят о нарастании изменений", — сказал директор Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Росгидромета Владимир Катцов в беседе с РИА "Новости".

У учёных нет уверенности в сохранении тренда на потепление, но есть вероятность, что он будет держаться или нарастать. По словам Катцова, изменения климата грозят ростом числа опасных природных явлений, разрушением многолетней мерзлоты, сокращением морского льда в Арктике и исчезновением льда на Северном морском пути. Он отметил, что перед климатологами стоит задача уточнить свои прогнозы относительно того, как именно и когда произойдут ожидаемые изменения.

Ранее синоптик рассказал, что в Москве по причине глобального потепления поэтапно установится погода, аналогичная парижской. Глобальное потепление делает зиму более мягкой, а лето — жарким. Недолго осталось до того времени, когда средняя температура в январе станет положительной.

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