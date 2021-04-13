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Савченко рассказала, как украинские власти обманули участников АТО в Донбассе

По её словам, официальный Киев "плевать хотел" на людей и наглядно продемонстрировал это за семь лет после Майдана.

13 апреля 2021, 02:43
<p>Фото © ТАСС/ Петр Сивков</p>

Фото © ТАСС/ Петр Сивков

Украинские власти последние годы обманывают участников боевых действий в Донбассе, не выдавая им обещанные земли. Об этом заявила бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко.

"Если власть продаст землю, что украинцам защищать? Участники АТО до сих пор не получили обещанные Порошенко и подтверждённые обещаниями Зеленского свои два гектара. Я, например, эту землю не получила", — сказала она в эфире телеканала "Наш".

По словам Савченко, власти крадут землю у бойцов Донбасса и лоббируют закон о продаже её иностранцам. Тем самым официальный Киев подрывает боевой дух.

Савченко предрекла Украине череду новых майданов

Савченко предрекла Украине череду новых майданов

Экс-депутат отметила, что после событий Майдана в 2013–2014 годах многие украинцы с оптимизмом смотрели в будущее, поэтому на восток Украины отправилось много добровольцев. В этот раз такого не будет, поскольку семь лет, прошедшие с тех пор, показали, как "власти умеют плевать на людей", заключила она.

Ранее Савченко предрекла "руины и погромы" после правления Зеленского.

Авторы
Дарья Хомякова
Дарья Хомякова

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