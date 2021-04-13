Савченко рассказала, как украинские власти обманули участников АТО в Донбассе
По её словам, официальный Киев "плевать хотел" на людей и наглядно продемонстрировал это за семь лет после Майдана.
Фото © ТАСС/ Петр Сивков
Украинские власти последние годы обманывают участников боевых действий в Донбассе, не выдавая им обещанные земли. Об этом заявила бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко.
"Если власть продаст землю, что украинцам защищать? Участники АТО до сих пор не получили обещанные Порошенко и подтверждённые обещаниями Зеленского свои два гектара. Я, например, эту землю не получила", — сказала она в эфире телеканала "Наш".
По словам Савченко, власти крадут землю у бойцов Донбасса и лоббируют закон о продаже её иностранцам. Тем самым официальный Киев подрывает боевой дух.
Экс-депутат отметила, что после событий Майдана в 2013–2014 годах многие украинцы с оптимизмом смотрели в будущее, поэтому на восток Украины отправилось много добровольцев. В этот раз такого не будет, поскольку семь лет, прошедшие с тех пор, показали, как "власти умеют плевать на людей", заключила она.
Выбор редакции
Савченко предрекла "руины и погромы" после правления Зеленского
На Украине захотели обзавестись американскими ЗРК Patriot ради "обороны Запада" от России
Япония решила слить в океан воду с аварийной АЭС "Фукусима-1"
"Контракт на продвинутой стадии": В РФПИ рассказали о переговорах с Германией по "Спутнику V"
Россиянам могут разрешить учиться на бюджете до 35 лет
Комментариев: 0