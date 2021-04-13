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Россиянам могут разрешить учиться на бюджете до 35 лет

В случае принятия инициативы ряды студентов пополнит примерно 1 млн новых слушателей.

13 апреля 2021, 02:36
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Молодёжи до 35 лет в России могут разрешить учиться на бюджетных местах в вузах. Соответствующий законопроект будет внесён в Госдуму во вторник, 13 апреля, пишут "Известия".

По словам зампреда Комитета по образованию и науке Максима Зайцева, среди этой категории населения наблюдается спрос на получение высшего образования, а значит, данная инициатива станет востребованной.

"Речь идёт где-то об 1 млн таких новых мест из расчёта, используемого в законе, 800 студентов на каждые 10 тысяч человек", отметил Зайцев.

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Финансирование из бюджета страны одного места составляет около 100 тысяч рублей в год. На обеспечение образования ещё миллиона студентов потребуется более 100 миллиардов рублей. По данным издания, в большинстве думских фракций инициативу поддерживают.

Ранее Лайф писал о том, что студентам из ещё шести стран разрешили вернуться на учёбу в Россию.

Авторы
Юлия Коновалова

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