Россиянам могут разрешить учиться на бюджете до 35 лет
В случае принятия инициативы ряды студентов пополнит примерно 1 млн новых слушателей.
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Молодёжи до 35 лет в России могут разрешить учиться на бюджетных местах в вузах. Соответствующий законопроект будет внесён в Госдуму во вторник, 13 апреля, пишут "Известия".
По словам зампреда Комитета по образованию и науке Максима Зайцева, среди этой категории населения наблюдается спрос на получение высшего образования, а значит, данная инициатива станет востребованной.
"Речь идёт где-то об 1 млн таких новых мест из расчёта, используемого в законе, 800 студентов на каждые 10 тысяч человек", — отметил Зайцев.
Финансирование из бюджета страны одного места составляет около 100 тысяч рублей в год. На обеспечение образования ещё миллиона студентов потребуется более 100 миллиардов рублей. По данным издания, в большинстве думских фракций инициативу поддерживают.
Ранее Лайф писал о том, что студентам из ещё шести стран разрешили вернуться на учёбу в Россию.
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