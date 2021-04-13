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Япония решила слить в океан воду с аварийной АЭС "Фукусима-1"

Перед утилизацией её очистят от радиоактивных элементов, в частности трития.

13 апреля 2021, 01:50
<p>Фото © Международное агентство по атомной энергии (МАгАтЭ)</p>

Фото © Международное агентство по атомной энергии (МАгАтЭ)

Очищенную от радиоактивных веществ воду с атомной электростанции "Фукусима-1" через два года начнут сбрасывать в Тихий океан. Об этом сообщает Kyodo со ссылкой на решение кабмина Японии.

Используемая для охлаждения ядерных реакторов вода сейчас хранится в резервуарах на территории АЭС. Перед утилизацией её очистят от радиоактивных элементов, в частности трития. В кабмине подчеркнули, что операция состоится только в том случае, если уровень содержания радиоактивных элементов в воде будет значительно ниже международных стандартов.

По оценке представителей отрасли, все резервуары для накопления воды с "Фукусимы-1" будут переполнены к концу 2022 года. Ожидается, что утилизация начнётся в 2023 году.

На "Фукусиме" обнаружили утечку радиационных отходов

На "Фукусиме" обнаружили утечку радиационных отходов

Ранее Лайф сообщал, что в Японии произошло мощное землетрясение магнитудой 7,2, недалеко от эпицентра которого находилась АЭС "Фукусима-1". Отмечалось, что подземные толчки не помешали работе предприятия.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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