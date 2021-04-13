На Украине захотели обзавестись американскими ЗРК Patriot ради "обороны Запада" от России
Незалежной необходимы эти универсальные вооружения, чтобы защищать не только себя, говорят в Киеве.
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Глава администрации президента Андрей Ермак посетовал на отсутствие у Украины американских ракетных комплексов Patriot. Об этом он заявил журналу Time.
По его словам, Незалежная "держит оборону против России" не только за себя, но и за Запад, поэтому ей необходимы эти вооружения.
"А где США размещают свои ракеты Patriot? Ближайшие — в Польше. Они должны быть здесь", — подчеркнул Ермак.
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Издание отмечает, что эти ракеты, которые предназначены для отражения атаки с воздуха, на данном этапе конфликта не являются приоритетом для президента Украины Владимира Зеленского. Сейчас приоритетным направлением для него является вступление страны в НАТО.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал вступление Незалежной в НАТО единственным путём к окончанию войны в Донбассе. Кроме того, он призвал страны – участницы альянса уделять больше внимания вопросам безопасности в Чёрном море и усиливать военное присутствие в регионе. В Вашингтоне в ответ заявили, что не против видеть Украину членом альянса, вот только решение о вступлении Незалежной в НАТО будут принимать все страны-участницы, а не только США.
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