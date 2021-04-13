Двое взрослых и трёхлетний ребёнок погибли во время пожара в Забайкалье

Двое взрослых и трёхлетний ребёнок погибли во время пожара в частном доме в Читинском районе Забайкалья. Об этом сообщает ГУ МЧС России по краю.

Строение площадью 42 квадратных метра в посёлке городского типа Новокручининский было полностью уничтожено. На месте работало шесть человек личного состава и две единицы техники.

Сигнал пожарным поступил в 04:25 (23:25 мск). Первые подразделения прибыли спустя шесть минут, дом был полностью объят пламенем. В ходе тушения было обнаружено тело ребёнка, а позже во время разбора и проливки конструкций спасатели нашли тела мужчины и женщины 1968 года рождения.

В 05:06 (00:06 мск) пожар был ликвидирован. Причина станет известна по итогам работы дознавателей территориального отдела надзорной деятельности. В МЧС напомнили жителям о необходимости соблюдать осторожность при пользовании печами.

Ранее на Урале сотрудник МЧС погиб во время тушения пожара в частном доме.

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