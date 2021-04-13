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Премьер-министр Японии первым из мировых лидеров лично встретится с Байденом

Хозяин Овального кабинета в качестве президента США ещё не проводил переговоры ни с одним из своих коллег.

13 апреля 2021, 02:25
<p>Ёсихидэ Суга, Джо Байден. Фото © ТАСС/EPA/Rodrigo Reyes Marin / Facebook / <a href="https://www.facebook.com/joebiden/?__tn__=-UC*F" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Joe Biden</a></p>

Ёсихидэ Суга, Джо Байден. Фото © ТАСС/EPA/Rodrigo Reyes Marin / Facebook / Joe Biden

Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга отправится с визитом в Вашингтон, где 16 апреля проведёт переговоры с американским президентом Джо Байденом. Об этом объявил генеральный секретарь правительства Страны восходящего солнца Кацунобу Като.

"Премьер-министр Суга станет первым иностранным лидером, который лично встретится с президентом Байденом", — сообщил он на пресс-конференции в Токио.

Лидеры двух стран намерены обсудить координацию политики США и Японии в отношении Китая, ситуацию вокруг Корейского полуострова, меры по борьбе с пандемией коронавируса и вызванный ею кризис. Перед визитом в Вашингтон Ёсихидэ Суга прошёл вакцинацию от коронавируса.

В Кремле заявили, что переговоры Путина и Байдена пока не планируются

В Кремле заявили, что переговоры Путина и Байдена пока не планируются

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден пригласил президента России Владимира Путина и лидера Китая Си Цзиньпина на переговоры по климату.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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