Премьер-министр Японии первым из мировых лидеров лично встретится с Байденом
Хозяин Овального кабинета в качестве президента США ещё не проводил переговоры ни с одним из своих коллег.
Ёсихидэ Суга, Джо Байден. Фото © ТАСС/EPA/Rodrigo Reyes Marin / Facebook / Joe Biden
Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга отправится с визитом в Вашингтон, где 16 апреля проведёт переговоры с американским президентом Джо Байденом. Об этом объявил генеральный секретарь правительства Страны восходящего солнца Кацунобу Като.
"Премьер-министр Суга станет первым иностранным лидером, который лично встретится с президентом Байденом", — сообщил он на пресс-конференции в Токио.
Лидеры двух стран намерены обсудить координацию политики США и Японии в отношении Китая, ситуацию вокруг Корейского полуострова, меры по борьбе с пандемией коронавируса и вызванный ею кризис. Перед визитом в Вашингтон Ёсихидэ Суга прошёл вакцинацию от коронавируса.
Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден пригласил президента России Владимира Путина и лидера Китая Си Цзиньпина на переговоры по климату.
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