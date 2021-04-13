Эксперт раскрыл два простых способа продлить жизнь ноутбуку

Ноутбуки и компьютеры стали весьма востребованной техникой в 2020 году в период пандемии коронавируса. Спустя год пользователи задаются вопросом, как продлить срок их службы. Чтобы гаджет безотказно работал как можно дольше, нужно соблюдать несколько простых правил, рассказал директор по стратегии и развитию медиапроектов Mail.ru Group Дмитрий Рябинин.

По словам эксперта, стандартный цикл работы техники составляет, по статистике, около четырёх лет. Чтобы увеличить этот срок, нельзя позволять аккумулятору полностью разряжаться.

"Нельзя допускать полной разрядки ноутбука. Любой аккумулятор имеет ограниченное число циклов зарядки, и чем реже вы заряжаете аккумулятор, тем дольше срок службы. Вот такая простая математика", — пояснил Рябинин в интервью радио Sputnik.

Второе правило для продления жизни гаджета связано с температурным режимом при использовании. Специалист напомнил, что современные литий-ионные аккумуляторы плохо переносят жару. Оптимальная температура для работы ноутбука — плюс 10–30 градусов. Хранить устройство можно при температуре от минус 25 до плюс 45 градусов. Всё, что выходит за эти рамки, может повредить сложную технику.

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