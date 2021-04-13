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"Это не наша проблема": Британцев возмутило решение Лондона "поддержать" Киев истребителями

Некоторые посмеялись над попыткой "сдержать" мощь России с помощью шести самолётов.

13 апреля 2021, 03:41
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Британское издание Daily Mail опубликовало статью об отправке истребителей Соединённого Королевства Typhoon в Румынию для "сдерживания" России. Политика Лондона возмутила комментаторов, и они напомнили, что не следует вмешиваться в противостояние, которое формально не касается их страны.

Таблоид сообщил, что шесть реактивных самолётов Королевских ВВС вылетят на этой неделе в Восточную Европу для противостояния России, которая якобы направила войска к границе с Украиной. Хотя Министерство обороны Великобритании настаивает на том, что эти развёртывания являются обычным делом, её действия восприняли как помощь Киеву.

"Какая бы гражданская война ни шла в этой части мира, пусть это будет проблемой тех, кто хочет в ней участвовать, и если США так отчаянно хотят застрять в ней, то пусть. Мы не последовали за ними в то безумие, которое было во Вьетнаме, и мы не должны следовать за ними сейчас", — написал пользователь с ником Scrunchedupthing.

Ситуация в тупике: National Interest оценил вероятность войны между Россией и Украиной

Ситуация в тупике: National Interest оценил вероятность войны между Россией и Украиной

Британцы посоветовали премьер-министру Борису Джонсону "не увлекаться" и напомнили, что президент США Джо Байден хочет удобной политики для себя. Кроме того, некоторые отметили, что Украина не является членом НАТО, поэтому должна сама разбираться в своих проблемах.

Что шесть самолётов сделают против мощи России! Шутники. Пусть этим займутся Франция и Германия, то есть ЕС. Это не наша проблема

Toks.

Это абсолютно не имеет никакого отношения к нашей стране

Thomas Covenant

Это не то противостояние, в которое Великобритания должна ввязываться

MysticFred

Британцы вступают в вооружённые силы, чтобы защищать Британию, а не Украину

anthony

Ранее на Украине захотели обзавестись американскими ЗРК Patriot ради "обороны Запада" от России.

Авторы
Дарья Хомякова
Дарья Хомякова

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