Стрельбу в американской школе открыл один из учеников, он убит ответным огнём
Подозреваемый засел в туалете и начал отстреливаться от прибывших на место стражей порядка.
Фото © Pixabay
Стрельбу в школе города Ноксвилл в американском штате Теннесси открыл один из учеников. Юноша погиб в результате ответного огня полиции, сообщило государственное бюро расследований штата.
Правоохранители уточнили, что стражи порядка прибыли в школу после сообщения о вооружённом человеке. Подозреваемый засел в туалете и начал отстреливаться. По нему открыли ответный огонь.
"Один офицер открыл ответный огонь. Субъект был объявлен мёртвым на месте происшествия, было установлено, что он являлся учеником", — сообщили в управлении.
Ранее Лайф сообщал, что в результате стрельбы погиб один человек. Ещё несколько человек, включая полицейского, пострадали. Их жизни ничего не угрожает.
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