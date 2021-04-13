Стрельбу в американской школе открыл один из учеников, он убит ответным огнём

Стрельбу в школе города Ноксвилл в американском штате Теннесси открыл один из учеников. Юноша погиб в результате ответного огня полиции, сообщило государственное бюро расследований штата.

Правоохранители уточнили, что стражи порядка прибыли в школу после сообщения о вооружённом человеке. Подозреваемый засел в туалете и начал отстреливаться. По нему открыли ответный огонь.

"Один офицер открыл ответный огонь. Субъект был объявлен мёртвым на месте происшествия, было установлено, что он являлся учеником", — сообщили в управлении.

Ранее Лайф сообщал, что в результате стрельбы погиб один человек. Ещё несколько человек, включая полицейского, пострадали. Их жизни ничего не угрожает.

Авторы