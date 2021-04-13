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Китай выразил протест Японии за решение слить в океан воду с АЭС "Фукусима-1"

Пекин предупредил, что такие действия Токио могут привести к заражению радиацией вод Тихого океана.

13 апреля 2021, 05:09
<p>Фото © Getty Images / DigitalGlobe</p>

Фото © Getty Images / DigitalGlobe

Китай выразил протест Японии из-за решения слить очищенную от радиоактивных частиц воду из аварийной АЭС "Фукусима-1" в океан. Об этом говорится в заявлении на сайте МИД КНР.

"Подобные действия свидетельствуют о крайней безответственности, они наносят серьёзный ущерб здоровью и ставят под угрозу безопасность населения соседних государств", — говорится в сообщении.

Пекин предупредил, что такие действия Токио "могут привести к заражению радиацией вод Тихого океана и к генетическим нарушениям". В КНР заявили о намерении обсудить данный вопрос с международным сообществом, а также рассмотреть возможность принятия контрмер.

Япония решила слить в океан воду с аварийной АЭС "Фукусима-1"

Япония решила слить в океан воду с аварийной АЭС "Фукусима-1"

Ранее Лайф сообщал, что в Японии произошло мощное землетрясение магнитудой 7,2, недалеко от эпицентра которого находилась АЭС "Фукусима-1". Отмечалось, что подземные толчки не помешали работе предприятия.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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