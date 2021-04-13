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Россиянам рассказали о способе распознать поддельные сигареты

Более половины контрафакта в РФ поступает из Белоруссии.

13 апреля 2021, 05:20
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

С июля прошлого года на каждой легальной пачке сигарет напечатан цифровой код, который можно отсканировать с помощью мобильного приложения "Честный знак". Если код отсутствует, значит, это подделка, рассказал агентству "Прайм" директор по связям с органами государственной власти "JTI Россия" Василий Груздев.

Кроме цифрового кода на пачке должны быть указаны максимальная розничная цена, дата изготовления, сведения о производителе и предупреждения на русском языке о вреде табака с наглядными иллюстрациями. Груздев отметил, что больше всего поддельного табака в РФ поступает из стран ЕАЭС, лидирует при этом Белоруссия.

Роскошный табак: сколько стоит пачка сигарет в разных странах

Роскошный табак: сколько стоит пачка сигарет в разных странах

"Более половины всего нелегального табака в России — это перетоки "серой" продукции из Белоруссии",  объяснил эксперт.

Ранее Лайф писал о том, что в России вступил в силу закон о минимальной цене на сигареты.

Авторы
Юлия Коновалова

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