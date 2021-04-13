Киллер успел выпустить пять пуль в криминального авторитета Алика Рыжего в фитнес-клубе
Правоохранители изъяли с места пистолет-пулемёт Škorpion, четыре магазина и 35 патронов разного калибра.
Кадр видео © LIFE
Стрелявший выпустил минимум пять пуль в вора в законе Алика Рыжего, убитого накануне в фитнес-клубе в Москве. По крайней мере, по данным источника Лайфа, именно столько гильз нашли на месте преступления. Собеседник уточняет, что киллер поразил криминального авторитета выстрелами в голову.
Также правоохранители изъяли пистолет-пулемёт Škorpion, четыре магазина и 35 патронов разного калибра. Возбуждены уголовные дела по статьям "Убийство" и "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия".
Как ранее сообщал Лайф, 12 апреля около 14:30 посетители фитнес-клуба "ДОН-Спорт" в элитном ЖК услышали несколько выстрелов. В результате за одним из тренажёров нашли тело мужчины, нападавший скрылся. Убитым оказался 40-летний криминальный авторитет Али Гейдаров, известный как Алик Рыжий.
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