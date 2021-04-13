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Киллер успел выпустить пять пуль в криминального авторитета Алика Рыжего в фитнес-клубе

Правоохранители изъяли с места пистолет-пулемёт Škorpion, четыре магазина и 35 патронов разного калибра.

13 апреля 2021, 06:25
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Кадр видео © LIFE

Стрелявший выпустил минимум пять пуль в вора в законе Алика Рыжего, убитого накануне в фитнес-клубе в Москве. По крайней мере, по данным источника Лайфа, именно столько гильз нашли на месте преступления. Собеседник уточняет, что киллер поразил криминального авторитета выстрелами в голову.

Лайф публикует видео убийства криминального авторитета Алика Рыжего в московском фитнес-клубе — 18+

Лайф публикует видео убийства криминального авторитета Алика Рыжего в московском фитнес-клубе — 18+

Также правоохранители изъяли пистолет-пулемёт Škorpion, четыре магазина и 35 патронов разного калибра. Возбуждены уголовные дела по статьям "Убийство" и "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия".

Как ранее сообщал Лайф, 12 апреля около 14:30 посетители фитнес-клуба "ДОН-Спорт" в элитном ЖК услышали несколько выстрелов. В результате за одним из тренажёров нашли тело мужчины, нападавший скрылся. Убитым оказался 40-летний криминальный авторитет Али Гейдаров, известный как Алик Рыжий.

Авторы
Вишнякова Александра
Вишнякова Александра

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