Киллер успел выпустить пять пуль в криминального авторитета Алика Рыжего в фитнес-клубе

Стрелявший выпустил минимум пять пуль в вора в законе Алика Рыжего, убитого накануне в фитнес-клубе в Москве. По крайней мере, по данным источника Лайфа, именно столько гильз нашли на месте преступления. Собеседник уточняет, что киллер поразил криминального авторитета выстрелами в голову.

Также правоохранители изъяли пистолет-пулемёт Škorpion, четыре магазина и 35 патронов разного калибра. Возбуждены уголовные дела по статьям "Убийство" и "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия".

Как ранее сообщал Лайф, 12 апреля около 14:30 посетители фитнес-клуба "ДОН-Спорт" в элитном ЖК услышали несколько выстрелов. В результате за одним из тренажёров нашли тело мужчины, нападавший скрылся. Убитым оказался 40-летний криминальный авторитет Али Гейдаров, известный как Алик Рыжий.

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