"Девочки тут": Участницы голой дубайской фотосессии похвастались возвращением в Киев — видео
По словам одной из моделей, у многих её "коллег" в ОАЭ возникли проблемы с властями просто из-за нарушения карантинных норм, а не из-за вызывающего поведения.
Участницы голой фотосессии в Дубае похвастались возвращением в Киев. Видео © Соцсети
Модели, принимавшие участие в скандальной голой фотосессии в Дубае, вернулись в Киев. Одна из них выложила видео с небольшим рассказом о том, что происходило, и заявила, что "никаких эскортниц" среди них не было, а были "девочки, максимум снимавшиеся для Playboy".
"Меня нет на фотках на балконе, я не выходила на балкон голая... Все девочки тут не модели, снимались для Playboy, и это максимум", — заявила одна из прилетевших на родину девушек.
По её словам, некоторых её подруг "посадили в тюрьму" в Дубае просто из-за нарушения карантинных норм, а не из-за вызывающего поведения.
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Напомним, возмущение властей Дубая вызвала фотосессия с участием голых девушек на балконе одного из небоскрёбов. Скандальное видео появилось в соцсетях 3 апреля — его сняли очевидцы из другого здания. В итоге участниц съёмки задержали. Изначально сообщалось, что среди них было восемь россиянок, однако затем в Посольстве РФ Лайфу опровергли эту информацию.
Задержанных девушек могло ждать довольно суровое наказание — тюремное заключение на срок до шести месяцев и уплата штрафа в размере пяти тысяч дирхамов (более 104 тысяч рублей). Но генпрокурор Дубая объявил, что всех участников скандальной съёмки решили депортировать из Объединённых Арабских Эмиратов.
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