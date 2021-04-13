"Девочки тут": Участницы голой дубайской фотосессии похвастались возвращением в Киев — видео

Участницы голой фотосессии в Дубае похвастались возвращением в Киев. Видео © Соцсети

Модели, принимавшие участие в скандальной голой фотосессии в Дубае, вернулись в Киев. Одна из них выложила видео с небольшим рассказом о том, что происходило, и заявила, что "никаких эскортниц" среди них не было, а были "девочки, максимум снимавшиеся для Playboy".

"Меня нет на фотках на балконе, я не выходила на балкон голая... Все девочки тут не модели, снимались для Playboy, и это максимум", — заявила одна из прилетевших на родину девушек.

По её словам, некоторых её подруг "посадили в тюрьму" в Дубае просто из-за нарушения карантинных норм, а не из-за вызывающего поведения.

Задержанных девушек могло ждать довольно суровое наказание — тюремное заключение на срок до шести месяцев и уплата штрафа в размере пяти тысяч дирхамов (более 104 тысяч рублей). Но генпрокурор Дубая объявил, что всех участников скандальной съёмки решили депортировать из Объединённых Арабских Эмиратов.

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