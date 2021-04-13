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В МИД РФ предупредили США: Держитесь подальше от Крыма и Черноморского побережья

В дипведомстве отметили, что это будет для блага самих Соединённых Штатов.

13 апреля 2021, 07:29
<p>Фото © ТАСС / Сергей Бобылев</p>

Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

США лучше держаться подальше от Крыма и России в целом, риски инцидентов очень высоки. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"(США) должны понимать, что риски тех или иных инцидентов очень высоки. Мы уже в этом году наблюдали нечто подобное в совершенно другой акватории. Мы предупреждаем США, что им лучше подальше держаться от Крыма, от нашего Черноморского побережья. Это для их же блага будет", — отметил Рябков.

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Ранее телеканал CNN сообщал, что Вашингтон хочет отправить "особое послание" России на фоне напряжённой ситуации в Донбассе и ввести военные корабли в Чёрное море, однако в Пентагоне не подтвердили эту информацию. Позже Турция уведомила Россию о планируемом проходе военных кораблей США в Чёрное море в соответствии с Конвенцией Монтрё.


"Рутинный характер": В США прокомментировали возможную отправку кораблей в Чёрное море

"Рутинный характер": В США прокомментировали возможную отправку кораблей в Чёрное море

Авторы
Никонов Никита
Никонов Никита

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