В МИД РФ предупредили США: Держитесь подальше от Крыма и Черноморского побережья

США лучше держаться подальше от Крыма и России в целом, риски инцидентов очень высоки. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"(США) должны понимать, что риски тех или иных инцидентов очень высоки. Мы уже в этом году наблюдали нечто подобное в совершенно другой акватории. Мы предупреждаем США, что им лучше подальше держаться от Крыма, от нашего Черноморского побережья. Это для их же блага будет", — отметил Рябков.