ОАЭ выслали 11 из 12 украинок, задержанных за скандальную голую фотосессию

Власти Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) выслали из страны 11 из 12 украинских моделей, участвовавших в скандальной голой фотосессии в Дубае. Одна из девушек осталась на карантине, так как подхватила коронавирус. Всем им запретили въезд в страну. Об этом сообщает украинский телеканал ТСН.

Информацию о депортации девушек подтвердил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко. По его словам, консульству Украины в Дубае удалось добиться минимального из возможных наказаний для девушек.

Прилетев на родину, украинки отказались от комментариев, однако начали выкладывать в соцсети радостные посты.

Девушек могло ждать довольно суровое наказание — тюремное заключение на срок до шести месяцев и уплата штрафа в размере пяти тысяч дирхамов (более 104 тысяч рублей). Но генпрокурор Дубая объявил, что всех участников скандальной съёмки решили депортировать из Объединённых Арабских Эмиратов.

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