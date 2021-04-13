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Захарова уличила CNN в подлоге: телеканал пытался выдать украинские танки за российские

Представитель МИД посоветовала западным журналистам уделить больше внимания проверке фактов.

13 апреля 2021, 07:19
<p>Фото © Пресс-служба МИД РФ / ТАСС</p>

Фото © Пресс-служба МИД РФ / ТАСС

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала телеканал CNN за то, что он пытался выдать украинские танки на украинском вокзале за российские, чтобы доказать, что РФ якобы готовится к войне. Дипломат продемонстрировала фрагмент из спорного видеоматериала.

"Дорогой телеканал CNN и его дружный коллектив. Мы понимаем, что вам некогда заниматься проверкой фактов, настолько вы углубились в идеологическую борьбу во имя торжества либерализма. Но не до такой же степени, чтобы умудриться выдать украинские танки на украинском вокзале на фоне украинских вагонов за подготовку России к войне", — написала она на своей странице в "Фейсбуке".

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Она предположила, что корреспондентам телеканала в Москве стоит отвлечься от участия в общественной жизни России и чуть больше времени уделять профессии. Потому что, заключила Захарова, "это уже просто неприлично".

Ранее Лайф рассказывал, что на Украине захотели обзавестись американскими ЗРК Patriot ради "обороны Запада" от России. Незалежной необходимы эти универсальные вооружения, чтобы защищать не только себя, говорят в Киеве.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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