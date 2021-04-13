Руководители Невской мануфактуры задержаны по делу о смертельном пожаре
По версии следствия, они знали о выявленных на предприятии нарушениях, в результате которых загорелось здание и погиб сотрудник МЧС.
Фото © ТАСС / Сергей Ермохин
Генеральный директор АО "Невская мануфактура" и его заместитель задержаны по делу о пожаре на петербургском предприятии. Об этом сообщается на сайте СК РФ.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека".
"По подозрению в совершении указанного преступления задержаны генеральный директор АО "Невская мануфактура" 1973 года рождения и его заместитель 1984 года рождения. Решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения и предъявлении им обвинения", — сообщает СК.
По версии следствия, подозреваемые знали, что на Невской мануфактуре выявлен ряд нарушений, в связи с которыми нельзя было эксплуатировать здание. Именно в результате этих нарушений 12 апреля и произошёл мощный пожар, при котором погиб сотрудник МЧС и пострадали его коллеги.
К пожару готова: на Невской мануфактуре миллиардера Устаева находили нарушения, но она продолжала работать
Напомним, возгорание в историческом здании Невской мануфактуры произошло днём 12 апреля, в здании произошло обрушение кровли и перекрытий. Лайф публиковал видео с коптера. При тушении и эвакуации людей погиб один пожарный, ещё двое получили ожоги. В МЧС рассказали, при каких обстоятельствах погиб сотрудник. Позже огонь перекинулся на соседний хостел, его уже потушили.
Выбор редакции
Завалы на Невской мануфактуре продолжают гореть — видео
Астроном рассказал о впечатляющем космическом явлении, которое смогут увидеть жители Петербурга
Киллер успел выпустить пять пуль в криминального авторитета Алика Рыжего в фитнес-клубе
В МИД РФ предупредили США: Держитесь подальше от Крыма и Черноморского побережья
Модель получит $30 млн после того, как осталась парализованной из-за кренделя с арахисовой пастой
Комментариев: 0