Руководители Невской мануфактуры задержаны по делу о смертельном пожаре

Генеральный директор АО "Невская мануфактура" и его заместитель задержаны по делу о пожаре на петербургском предприятии. Об этом сообщается на сайте СК РФ.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека".

"По подозрению в совершении указанного преступления задержаны генеральный директор АО "Невская мануфактура" 1973 года рождения и его заместитель 1984 года рождения. Решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения и предъявлении им обвинения", — сообщает СК.

По версии следствия, подозреваемые знали, что на Невской мануфактуре выявлен ряд нарушений, в связи с которыми нельзя было эксплуатировать здание. Именно в результате этих нарушений 12 апреля и произошёл мощный пожар, при котором погиб сотрудник МЧС и пострадали его коллеги.

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