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Руководители Невской мануфактуры задержаны по делу о смертельном пожаре

По версии следствия, они знали о выявленных на предприятии нарушениях, в результате которых загорелось здание и погиб сотрудник МЧС.

13 апреля 2021, 07:08
<p>Фото © ТАСС / Сергей Ермохин</p>

Фото © ТАСС / Сергей Ермохин

Генеральный директор АО "Невская мануфактура" и его заместитель задержаны по делу о пожаре на петербургском предприятии. Об этом сообщается на сайте СК РФ.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека".

"По подозрению в совершении указанного преступления задержаны генеральный директор АО "Невская мануфактура" 1973 года рождения и его заместитель 1984 года рождения. Решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения и предъявлении им обвинения", — сообщает СК.

Завалы на Невской мануфактуре продолжают гореть — видео

Завалы на Невской мануфактуре продолжают гореть — видео

По версии следствия, подозреваемые знали, что на Невской мануфактуре выявлен ряд нарушений, в связи с которыми нельзя было эксплуатировать здание. Именно в результате этих нарушений 12 апреля и произошёл мощный пожар, при котором погиб сотрудник МЧС и пострадали его коллеги.

К пожару готова: на Невской мануфактуре миллиардера Устаева находили нарушения, но она продолжала работать

К пожару готова: на Невской мануфактуре миллиардера Устаева находили нарушения, но она продолжала работать

Напомним, возгорание в историческом здании Невской мануфактуры произошло днём 12 апреля, в здании произошло обрушение кровли и перекрытий. Лайф публиковал видео с коптера. При тушении и эвакуации людей погиб один пожарный, ещё двое получили ожоги. В МЧС рассказали, при каких обстоятельствах погиб сотрудник. Позже огонь перекинулся на соседний хостел, его уже потушили.

Авторы
Никонов Никита
Никонов Никита

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