Актёра из "Улиц разбитых фонарей" задержали по подозрению в педофилии

В Санкт-Петербурге задержали 62-летнего актёра "Улиц разбитых фонарей" Никиту Струкова, которого ранее подозревали в педофилии. Как рассказал Лайфу источник, сейчас вскрылось два новых эпизода с участием артиста.

Так, по данным нашего собеседника, Струков совершил развратные действия по отношению ещё к двум мальчикам, которым на тот момент было 15 и 16 лет. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Развратные действия".

Напомним, что всё началось с заявления пятнадцатилетнего подростка. Он познакомился со Струковым в детском лагере, где последний был вожатым. Мальчик обвинил актёра в домогательствах, тогда тоже возбудили дело, но до суда актёра оставили под подпиской о невыезде.

Авторы