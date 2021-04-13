Актёра из "Улиц разбитых фонарей" задержали по подозрению в педофилии
Стали известны его прошлые прегрешения — он совершил развратные действия по отношению ещё к двум мальчикам.
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В Санкт-Петербурге задержали 62-летнего актёра "Улиц разбитых фонарей" Никиту Струкова, которого ранее подозревали в педофилии. Как рассказал Лайфу источник, сейчас вскрылось два новых эпизода с участием артиста.
Так, по данным нашего собеседника, Струков совершил развратные действия по отношению ещё к двум мальчикам, которым на тот момент было 15 и 16 лет. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Развратные действия".
Напомним, что всё началось с заявления пятнадцатилетнего подростка. Он познакомился со Струковым в детском лагере, где последний был вожатым. Мальчик обвинил актёра в домогательствах, тогда тоже возбудили дело, но до суда актёра оставили под подпиской о невыезде.
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