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Актёра из "Улиц разбитых фонарей" задержали по подозрению в педофилии

Стали известны его прошлые прегрешения — он совершил развратные действия по отношению ещё к двум мальчикам.

13 апреля 2021, 07:55

Фото © kino-teatr.ru

В Санкт-Петербурге задержали 62-летнего актёра "Улиц разбитых фонарей" Никиту Струкова, которого ранее подозревали в педофилии. Как рассказал Лайфу источник, сейчас вскрылось два новых эпизода с участием артиста.

Так, по данным нашего собеседника, Струков совершил развратные действия по отношению ещё к двум мальчикам, которым на тот момент было 15 и 16 лет. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Развратные действия".

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Напомним, что всё началось с заявления пятнадцатилетнего подростка. Он познакомился со Струковым в детском лагере, где последний был вожатым. Мальчик обвинил актёра в домогательствах, тогда тоже возбудили дело, но до суда актёра оставили под подпиской о невыезде.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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