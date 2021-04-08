Защитник детей или убийца: почему скандальное дело уфимца Санкина могут пересмотреть
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату ещё раз изучить материалы уголовного дела жителя Уфы Владимира Санкина, который забил до смерти рецидивиста, заподозрив его в педофилии. Присяжные признали его виновным, а суд приговорил к восьми годам заключения. Адвокат Санкина считает, что приговор могут отменить, а его подзащитный выйдет на свободу прямо в зале суда.
Фото © ufa.kp.ru / Рустем Ахунов
По мнению адвоката Санкина Шота Горгадзе, вынесенный ему приговор слишком жёсткий и несоразмерен тому, что он совершил.
— Его мотивом была защита детей, и он действовал в условиях крайней необходимости. Восемь лет — это перебор. Максимум — это три-четыре года. И мы, в принципе, на это рассчитывали. С учётом поручения Бастрыкина лучший сценария для Санкина — это отмена приговора и отправление дела на новое рассмотрение. Либо возврат дела прокурору для переквалификации обвинения. И с учётом уже проведённого под арестом срока он должен выйти на свободу в зале суда, — заявил Горгадзе.
14 января 2021 года суд огласил Санкину приговор, который вызвал бурную общественную реакцию — восемь лет в колонии строгого режима. Ранее присяжные признали его виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшем смерть. Сам подсудимый встретил приговор достойно: обнялся с близкими, после чего протянул руки для наручников. Во время следствия и суда Санкин находился под домашним арестом, поэтому сидел в зале вместе с адвокатами, а не под охраной в "аквариуме". В убийстве на суде не раскаялся, настаивая, что лишь спасал детей от педофила.
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По версии обвинения, 30 января 2020 года Санкин встретил на улице знакомых подростков, которые пожаловались ему на 54-летнего Владимира Зайцева. Тот пригласил их к себе домой для распития алкогольных напитков и там попросил раздеться, пообещав им заплатить небольшую сумму. Они отказались это делать, после чего вышли на улицу и принялись закидывать его окна снежками. За этим занятием их и застал проходивший мимо Санкин, которому они рассказали о случившемся. После чего он ворвался в квартиру Зайцева и вытащил его на улицу, где забил до смерти.
По версии самого Санкина, все было не так. К нему якобы подбежал 14-летний подросток и попросил помощи, рассказав, что Зайцев угрожая топором заманил их в свою квартиру и потребовал раздеться, но ему удалось сбежать. Именно опасностью для жизни подростков Санкин и объяснял свою суровую расправу с Зайцевым. Однако обвинение настаивало на том, что погибший не пытался преследовать подростков и никакой необходимости в столь радикальных действиях Санкина не было, достаточно было просто позвонить в полицию.
Убитый Зайцев раньше был судим за педофилию. У него было три судимости — первую он получил ещё в СССР за "мужеложство". В 2007 году Зайцев получил 11 лет тюрьмы за то, что изнасиловал собственного сына. После отсидки педофил находился под административным надзором. Ему было запрещено выходить из дома после 22:00 и появляться вблизи мест массового скопления детей. Однако Зайцев часто нарушал запреты и дважды привлекался за мелкое хулиганство.
В биографии Санкина тоже были тёмные пятна. Якобы весной 2014 года он обокрал квартиру в Уфе, похитив журнальный столик, модем и офисное кресло. А в феврале 2015 года автомеханика поймали за рулём в состоянии алкогольного опьянения. В апреле 2019-го Санкин привлекался по административной статье за мелкое хулиганство.
Кадр из видео © YouTube / Филиал ВГТРК — ГТРК "Башкортостан"
— По существу, у меня много вопросов к следствию, свидетелям и, на мой взгляд, слишком жёсткой мере наказания для Санкина. Никто не следит за исполнением запрета для педофилов, например, приближаться к детским площадкам, поэтому в обществе есть недоверие к правоохранительным органам. Нужно пересмотреть эту ситуацию, — заявила Лайфу правозащитница Екатерина Рейферт.
С учётом общественной реакции глава СКР Александр Бастрыкин поручил подчинённым ещё раз изучить, как следователи Башкирии квалифицировали действий Санкина, какие смягчающие и отягчающие обстоятельства были установлены при расследовании, а также ещё раз проанализировать обоснованность процессуальных решений, иные собранные доказательства. Бастрыкин распорядился заново изучить и уголовное дело в отношении самого педофила Зайцева, прекращённое в суде в связи со смертью обвиняемого.
Если следователи найдут основания для пересмотра дела, приговор Санкину отменят. Не исключено, что он может получить более мягкое наказание.
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