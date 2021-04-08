Защитник детей или убийца: почему скандальное дело уфимца Санкина могут пересмотреть

По мнению адвоката Санкина Шота Горгадзе, вынесенный ему приговор слишком жёсткий и несоразмерен тому, что он совершил.

— Его мотивом была защита детей, и он действовал в условиях крайней необходимости. Восемь лет — это перебор. Максимум — это три-четыре года. И мы, в принципе, на это рассчитывали. С учётом поручения Бастрыкина лучший сценария для Санкина — это отмена приговора и отправление дела на новое рассмотрение. Либо возврат дела прокурору для переквалификации обвинения. И с учётом уже проведённого под арестом срока он должен выйти на свободу в зале суда, — заявил Горгадзе.

14 января 2021 года суд огласил Санкину приговор, который вызвал бурную общественную реакцию — восемь лет в колонии строгого режима. Ранее присяжные признали его виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшем смерть. Сам подсудимый встретил приговор достойно: обнялся с близкими, после чего протянул руки для наручников. Во время следствия и суда Санкин находился под домашним арестом, поэтому сидел в зале вместе с адвокатами, а не под охраной в "аквариуме". В убийстве на суде не раскаялся, настаивая, что лишь спасал детей от педофила.

Видео © LIFE

По версии обвинения, 30 января 2020 года Санкин встретил на улице знакомых подростков, которые пожаловались ему на 54-летнего Владимира Зайцева. Тот пригласил их к себе домой для распития алкогольных напитков и там попросил раздеться, пообещав им заплатить небольшую сумму. Они отказались это делать, после чего вышли на улицу и принялись закидывать его окна снежками. За этим занятием их и застал проходивший мимо Санкин, которому они рассказали о случившемся. После чего он ворвался в квартиру Зайцева и вытащил его на улицу, где забил до смерти.

По версии самого Санкина, все было не так. К нему якобы подбежал 14-летний подросток и попросил помощи, рассказав, что Зайцев угрожая топором заманил их в свою квартиру и потребовал раздеться, но ему удалось сбежать. Именно опасностью для жизни подростков Санкин и объяснял свою суровую расправу с Зайцевым. Однако обвинение настаивало на том, что погибший не пытался преследовать подростков и никакой необходимости в столь радикальных действиях Санкина не было, достаточно было просто позвонить в полицию.

Убитый Зайцев раньше был судим за педофилию. У него было три судимости — первую он получил ещё в СССР за "мужеложство". В 2007 году Зайцев получил 11 лет тюрьмы за то, что изнасиловал собственного сына. После отсидки педофил находился под административным надзором. Ему было запрещено выходить из дома после 22:00 и появляться вблизи мест массового скопления детей. Однако Зайцев часто нарушал запреты и дважды привлекался за мелкое хулиганство.

В биографии Санкина тоже были тёмные пятна. Якобы весной 2014 года он обокрал квартиру в Уфе, похитив журнальный столик, модем и офисное кресло. А в феврале 2015 года автомеханика поймали за рулём в состоянии алкогольного опьянения. В апреле 2019-го Санкин привлекался по административной статье за мелкое хулиганство.

Кадр из видео © YouTube / Филиал ВГТРК — ГТРК "Башкортостан"

— По существу, у меня много вопросов к следствию, свидетелям и, на мой взгляд, слишком жёсткой мере наказания для Санкина. Никто не следит за исполнением запрета для педофилов, например, приближаться к детским площадкам, поэтому в обществе есть недоверие к правоохранительным органам. Нужно пересмотреть эту ситуацию, — заявила Лайфу правозащитница Екатерина Рейферт.

С учётом общественной реакции глава СКР Александр Бастрыкин поручил подчинённым ещё раз изучить, как следователи Башкирии квалифицировали действий Санкина, какие смягчающие и отягчающие обстоятельства были установлены при расследовании, а также ещё раз проанализировать обоснованность процессуальных решений, иные собранные доказательства. Бастрыкин распорядился заново изучить и уголовное дело в отношении самого педофила Зайцева, прекращённое в суде в связи со смертью обвиняемого.

Если следователи найдут основания для пересмотра дела, приговор Санкину отменят. Не исключено, что он может получить более мягкое наказание.

Авторы