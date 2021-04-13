Немецкие экологи подали в суд с требованием остановить строительство "Северного потока – 2"

Регулятор выдал разрешение 14 января 2021 года, но в скором времени экологи оспорили его . 1 апреля Федеральное ведомство отклонило протест, и теперь активисты решили подать в суд.

Напомним, проект газопровода предполагает строительство двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Оно находится на завершающей стадии. Однако всячески помешать запуску проекта пытаются США, чтобы продавать в Европу свой сжиженный газ, который будет обходиться ЕС дороже. Тем не менее в "Газпроме" с уверенностью заявили, что "Северный поток – 2" будет запущен в текущем году.