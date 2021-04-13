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Немецкие экологи подали в суд с требованием остановить строительство "Северного потока – 2"

Организация Deutsche Umwelthilfe считает неправомерным разрешение, выданное регулятором в начале года.

13 апреля 2021, 08:42
<p>Фото © ТАСС / dpa</p>

Фото © ТАСС / dpa

Немецкая природоохранная организация Deutsche Umwelthilfe подала иск в суд Гамбурга с требованием отозвать разрешение на строительство газопровода "Северный поток – 2". Об этом сообщается в пресс-релизе организации.

"Иск, поданный в административный суд Гамбурга, направлен против разрешения на строительные работы, которое было выдано ранее Федеральным ведомством судоходства и гидрографии", — говорится в сообщении.

Регулятор выдал разрешение 14 января 2021 года, но в скором времени экологи оспорили его. 1 апреля Федеральное ведомство отклонило протест, и теперь активисты решили подать в суд.

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Напомним, проект газопровода предполагает строительство двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Оно находится на завершающей стадии. Однако всячески помешать запуску проекта пытаются США, чтобы продавать в Европу свой сжиженный газ, который будет обходиться ЕС дороже. Тем не менее в "Газпроме" с уверенностью заявили, что "Северный поток – 2" будет запущен в текущем году.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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