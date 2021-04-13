Москвичка купила в кофейне Cofix бутылку воды, выпила и попала в больницу: внутри оказался антисептик
Пострадавшую доставили в НИИ им. Склифосовского, а её сестра после случившегося обратилась с заявлением в полицию.
Фото © ТАСС / Новодережкин Антон
Жительница Москвы решила попить воды в одной из кофеен популярной сети Cofix, но вместо того, чтобы утолить жажду и пойти по своим делам, оказалась в больнице.
Как рассказал Лайфу источник, 10 апреля 31-летняя женщина гуляла в центре столицы и заглянула в кофейню на Старой Басманной, где купила бутылку воды. Москвичка выпила из бутылки и почувствовала себя плохо. Как выяснилось позже, вместо воды в бутылке находилось антисептическое средство.
Пострадавшую доставили в НИИ им. Склифосовского. А её сестра после случившегося обратилась с заявлением в полицию.
Ранее в Якутии семь человек погибли, выпив антисептик. После трагедии из продажи средство изъяли.
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