В Кремле отреагировали на призыв G7 прекратить "провокации" у границ Украины
Там уже неоднократно заявляли, что Россия не представляет угрозы для других стран.
Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин
Россия никому не угрожает — так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на заявление стран "Большой семёрки", которые раскритиковали Москву за "наращивание войск на границе с Украиной".
"Все объяснения нами были даны: и насчёт перемещения наших ВС на собственной территории, и насчёт того, что мы не представляем угрозы, и относительно того, что следует призвать Вооружённые силы Украины оказаться от провокационных действий", — отметил представитель Кремля.
Напомним, ранее страны "группы семи" выразили обеспокоенность из-за "наращивания российских войск" на границе с Украиной. В G7 призвали Россию "прекратить провокации и немедленно снизить напряжённость" у границ Незалежной в соответствии со взятыми на себя международными обязательствами. А в Крыму, в свою очередь, потребовали от Запада объясниться за военное присутствие у границ России.
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