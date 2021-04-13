В Кремле отреагировали на призыв G7 прекратить "провокации" у границ Украины

Россия никому не угрожает — так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на заявление стран "Большой семёрки", которые раскритиковали Москву за "наращивание войск на границе с Украиной".

"Все объяснения нами были даны: и насчёт перемещения наших ВС на собственной территории, и насчёт того, что мы не представляем угрозы, и относительно того, что следует призвать Вооружённые силы Украины оказаться от провокационных действий", — отметил представитель Кремля.

Напомним, ранее страны "группы семи" выразили обеспокоенность из-за "наращивания российских войск" на границе с Украиной. В G7 призвали Россию "прекратить провокации и немедленно снизить напряжённость" у границ Незалежной в соответствии со взятыми на себя международными обязательствами. А в Крыму, в свою очередь, потребовали от Запада объясниться за военное присутствие у границ России.

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