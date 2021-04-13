Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

В Кремле отреагировали на призыв G7 прекратить "провокации" у границ Украины

Там уже неоднократно заявляли, что Россия не представляет угрозы для других стран.

13 апреля 2021, 09:50
<p>Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин</p>

Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Россия никому не угрожает — так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на заявление стран "Большой семёрки", которые раскритиковали Москву за "наращивание войск на границе с Украиной".

"Все объяснения нами были даны: и насчёт перемещения наших ВС на собственной территории, и насчёт того, что мы не представляем угрозы, и относительно того, что следует призвать Вооружённые силы Украины оказаться от провокационных действий", — отметил представитель Кремля.

Песков заявил, что Меркель не требовала от Путина свернуть военное усиление у границы с Украиной

Песков заявил, что Меркель не требовала от Путина свернуть военное усиление у границы с Украиной

Напомним, ранее страны "группы семи" выразили обеспокоенность из-за "наращивания российских войск" на границе с Украиной. В G7 призвали Россию "прекратить провокации и немедленно снизить напряжённость" у границ Незалежной в соответствии со взятыми на себя международными обязательствами. А в Крыму, в свою очередь, потребовали от Запада объясниться за военное присутствие у границ России.

Авторы
Вишнякова Александра
Вишнякова Александра
Юнашев Александр
Юнашев Александр

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1