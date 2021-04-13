Путин сам расскажет о второй прививке от коронавируса, пообещали в Кремле
Первый компонент вакцины президент получил 23 марта. Соответственно, с сегодняшнего дня, спустя три недели, он может получить вторую "порцию" препарата.
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Президент России Владимир Путин самостоятельно сообщит о прививке вторым компонентом вакцины от коронавируса. Об этом рассказал журналистам во вторник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Второй укол президент делать будет. Так же, как он сообщал о первом уколе, он сообщит и о втором", — пообещал представитель Кремля.
Напомним, президент России Владимир Путин привился от коронавируса 23 марта. В Кремле не стали уточнять, каким препаратом собирается вакцинироваться глава государства. Там подчеркнули, что все три вакцины отечественного производства надёжные и эффективные. Сам глава государства позже поделился способом, как легче перенести вакцинацию: Путин посоветовал использовать контрастный душ.
Как уже сообщал Лайф, Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса 11 августа 2020 года, препарат получил название "Спутник V". В начале февраля текущего года научный журнал Lancet опубликовал итоги клинических испытаний "Спутника V": он оказался одним из самых безопасных и эффективных препаратов от CoViD-19. А в марте вакцина стала самой узнаваемой в мире по итогам исследования авторитетной британской компании YouGov.
К слову, каким из трёх российских препаратов вакцинировался президент, журналистам не сообщили.
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