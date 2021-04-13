Путин сам расскажет о второй прививке от коронавируса, пообещали в Кремле

Президент России Владимир Путин самостоятельно сообщит о прививке вторым компонентом вакцины от коронавируса. Об этом рассказал журналистам во вторник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Я так почти каждый день делаю": Путин рассказал, как легче перенести прививку от коронавируса

"Второй укол президент делать будет. Так же, как он сообщал о первом уколе, он сообщит и о втором", — пообещал представитель Кремля.