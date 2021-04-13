Песков: Решение ограничить авиасообщение с Турцией не является политическим

Принятое накануне решение закрыть авиасообщение между Россией и Турцией не имеет политической подоплёки, оно было принято исключительно из-за вспышки коронавируса в этой стране и призвано защитить россиян. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Напомним, из-за коронавируса Россия ограничивает авиасообщение с Турцией — традиционно самым популярным направлением у россиян. На данный момент общая стоимость купленных туров на курорты этой страны превышает 30 миллиардов рублей, а в стране находится около 30 тысяч российских путешественников. С 15 апреля по 1 июня в силе останутся только два регулярных рейса в неделю на взаимной основе. Аналогичные меры были введены в отношении Танзании.